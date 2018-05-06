«عبدالعال»: البرلمان يتصرف في المواقف المختلفة بـ«الحكمة»

أكد الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أن البرلمان وأعضاءه تحملوا مسئولية كبيرة بشجاعة وإقدام، في ظل ظروف دقيقة وبالغة الصعوبة تمر بها البلاد.



ووجّه «عبدالعال»- في كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان- رسالة إلى من وصفهم بالمشككين في مصداقية ودور المجلس، قال فيها: «كشفت كل المواقف التي واجهها البرلمان عن أنه مجلس قوى وموحد، ولن تنال منه أقوال تتناثر هنا أو هناك، ويكفي أن تنظروا إلى الإنجاز التشريعي الذي حققتموه، ويكون فخرا لكم على مدار الطريق».



وأضاف: «يتصرف المجلس في المواقف المختلفة بالحكمة المطلوبة، وبما يتلاءم مع ظروف المرحلة ويسمح باستكمال الخطط والبرامج التنموية والاجتماعية، والمواقف التي قادها تدل على أنه قادر على تحمل الموضوعات الشائكة بكل شجاعة وإقدام».



واستكمل: «لعل الرسالة تكون وصلت قوية لمن يريد من هنا أو هناك أن يشكك في مصداقية المجلس، الذي هو الظهير التشريعي للدولة المصرية، ومن أراد أن يفهم خلاف ذلك فليتحمل المسئولية كاملة».