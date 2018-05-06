ندوة بـ"زراعة الفيوم" حول نشر ثقافة الجودة

عقدت وحدة ضمان الجودة والاعتماد بكلية الزراعة بجامعة الفيوم، اليوم، ندوة علمية والتى تحمل عنوان "نشر ثقافة الجودة ويوم الجودة الثاني" على أهمية نشر ثقافة الجودة، واستخدام المعايير العلمية الحديثة.



وذلك برعاية الأستاذ الدكتور خالد إسماعيل حمزة رئيس جامعة الفيوم، وبرئاسة الأستاذ الدكتور منى الخشاب عميد الكلية، وبحضور الأستاذ الدكتور خالد عطالله وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ الدكتور فاروق محمد جادلله وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذ الدكتور عبدالعاطي محمد إبراهيم مدير وحدة ضمان الجودة بالكلية، الأستاذ الدكتور محمود هويدي مستشار رئيس الجامعة للجودة ومحاضر الندوه، وعددًا من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، والجهاز الإداري بالكلية، وذلك بمقر الكلية بقاعة الأستاذ الدكتور سعد نصار.



تحدث هويدي، عن متطلبات اعتماد المؤسسات التعليمية الجامعية سواء كان اعتماد جامعة أو كلية أو برامج تعليمية والمعايير الأكاديمية الخاصة بالاعتماد والمراجعات الداخلية والخارجية التي تتم داخل المؤسسة والإجراءات التصحيحية التي تتخذها المؤسسة تجاه نقاط الضعف التي تظهر في أحد المعايير وخطط التحسين المتبعة لإعداد الكلية للتقدم إلى الاعتماد.



كما أوصت الندوة بوضع خطة واضحة لنشر ثقافة الجودة ترتبط بخطط التعليم المستقبلية وأهدافه، ومن أهم أهداف الوحدة نشر ثقافة الجودة بین العاملین بالكلیة وأعضاء ھیئة التدریس والطلاب وتنمية قدراتهم في مجال الجودة، ومتابعة تطبیق الأقسام والوحدات الأخرى لآلیات نظم الجودة والتقویم المستمر سواء للقدرة المؤسسیة أو للفاعلیة التعلیمیة.



وتتضمن تقديم خدمة تعليمية تربوية وبحثية بمستوى جودة ملائم وفقًا للمتغيرات على كافة المستويات وبما يضمن توفير أعضاء فاعلين فى الكلية في إطار من القيم والأخلاق وبما يسهم فى تقدم البحث العلمي والمعرفة والتكنولوجيا، مشيرًا إلى أن الجامعة لديها خطة لدعم الكليات بهدف تفعيل متطلبات الجودة بها لتأهيل عدد منها للحصول على الاعتماد.