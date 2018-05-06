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الأحد 06/مايو/2018 - 01:05 م

3 برامج دينية على شاشة النهار في رمضان

3 برامج دينية على
دعاء عبد المقصود
dostor.org/2158496

أعلنت شبكة تليفزيون «النهار»عن برامجها الدينية خلال شهر رمضان المبارك، وكعهدها منذ انطلاق الشبكة، يطل علينا الداعية مصطفى حسني ببرنامج «فكر»، بعد أذان كل صلاة على مدار اليوم.

وتطل الإعلامية دعاء فاروق ببرنامجها المتميز «اسأل مع دعاء»، ونخبة من علماء الأزهر الشريف، للإجابة عن تساؤلات المشاهدين على الهواء مباشرة.

فيما تقدم الإعلامية لمياء فهمي عبدالحميد برنامج «وبكره أحلى مع الأنبياء»، بضيافة الشيخ محمد أبوبكر، من علماء وزارة الأوقاف، والأزهر الشريف، للتعرف على قصص الأنبياء منذ بداية الخلق.

3 برامج دينية على شاشة النهار في رمضان
3 برامج دينية على شاشة النهار في رمضان
3 برامج دينية على شاشة النهار في رمضان
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