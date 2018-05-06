معاينة النيابة فى حادث الرحاب: العثور على الجثث بأماكن متفرقة داخل الغرف

كشفت معاينة نيابة القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد سلامة، رئيس النيابة، في واقعة العثور على جثة 5 أفراد من أسرة واحدة بمدينة الرحاب، عن أن الجثث جرى العثور عليها بأماكن متفرقة بالفيلا، وليست بمكان واحد.



وانتقل فريق من المعمل الجنائى، والطب الشرعى، لمكان الواقعة، وجرى رفع البصمات ونقل الجثث إلى مشرحة الطب الشرعي، وتحريز السلاح المضبوط بالفيلا.



كان قسم شرطة التجمع الأول قد تلقى بلاغًا من شرطة النجدة، بوجود عدد من الجثث داخل فيلا بمنطقة الرحاب.



انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وعثرت على جثث 5 أشخاص، وشُكل فريق بحث مكبر؛ لكشف ملابسات الحادث، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.