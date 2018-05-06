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الأحد 06/مايو/2018 - 01:05 م

بحيلة القلم.. قاضى «أحداث العدوة» يقيس نظر متهم

. قاضى أحداث العدوة
. قاضى "أحداث العدوة
شيماء حسين
dostor.org/2158494

أمرت محكمة جنايات المنيا، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، بإخراج المتهم التاسع المصاب بضعف النظر، من القفص الزجاجى، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث العدوة».

وأجرى القاضي حركة مفاجئة للمتهم وأعطاه قلمًا، قائلًا له: «أمسك القلم»، وبدوره استجاب المتهم لتعليمات القاضي، الذي أثبت في محضر الجلسة أن المتهم رأى القلم عندما أعطاه له القاضى وأمسكه بيده.

وطلب الدفاع عرض موكله على الطب الشرعى، وطلب في نهاية مرافعته البراءة لموكله.

وشهدت مدينة العدوة بمحافظة المنيا أعمال عنف وتخريب في 14 أغسطس 2013، جرى خلالها اقتحام وحرق وسرقة ونهب مركز الشرطة، وقتل رقيب شرطة، واقتحام الإدارة الزراعية، والوحدة البيطرية، والسجل المدني، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.

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