القاهرة : الأحد 06 مايو 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
11:33 ص

معاينة النيابة فى حادث الرحاب: الأعيرة خرجت من مسدس واحد «غير مرخص»
10:49 م

خاص.. خالد جلال يصدم الزمالك
08:00 م

أهالى الخنانسة بسوهاج يُشيّعون شهيد «العملية الشاملة»
07:13 م

عميد «طب الأزهر»: انتهينا من تعديل المناهج استعدادًا لتطبيق «نظام الخمس سنوات»
07:03 م

نوبل في «قلة» الأدب!
01:41 م

"الكاثوليكية": اتفاق الفاتيكان والسعودية لا يشمل بناء كنيسة
01:21 م

"العليا" تقضي بعدم دستورية قانون الإصلاح الزراعي
04:47 م

بكين تطلق القمر الصناعي «أبستار 6» لخدمات الاتصالات
04:20 م

تحديث "واتس آب" يهز عرش تطبيقات منافسيه

02:50 م

حسن راتب يُهدى قلادة جامعة سيناء إلى الدكتورة إيناس عبدالدايم
04:47 ص

وزير الإعلام اليمني: الحوثيون يثبتون كل يوم أنهم مجرد عصابة
10:46 م

ماذا حدث لـ«نوبل»؟.. تفاصيل الأزمة الكبرى للجائزة العالمية

مصر
الأحد 06/مايو/2018 - 01:04 م

80 قافلة لـ"الكبد المصرى" بـ8 محافظات فى شهر واحد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سارة سعودي - فاتن خديوي
dostor.org/2158490

أطلقت مؤسسة "الكبد المصرى" خلال شهر أبريل الماضي 80 قافلة للكشف على الفيروسات الكبدية فى 8 محافظات هي "الدقهلية والشرقية وسوهاج وأسوان والقاهرة ودمياط والغربية والقليوبية".

وأعلن الدكتور جمال شيحة، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، أن القرى التي استهدفتها القوافل هي قرى توشكى بمحافظة أسوان وأكثر من 20 قرية في محافظة سوهاج و35 قرية في محافظة الدقهلية وقرى القناطر بمحافظة القليوبية وقرية الشيخ بمحافظة الغربية والروضة في دمياط، بالإضافة إلى
أحياء منطقة بولاق بمحافظة القاهرة.

وأوضح شيحة أن أنشطة القوافل شملت إجراء تحليل الأجسام المضادة للفيروسات الكبدية، وسحب عينات PCR للحالات التى أظهرت إيجابيتها للأجسام المضادة، بالإضافة إلى توزيع الأدوية للحالات التى يثبت إصابتها بالالتهاب الكبدى "سى" أو "بى" وفقا للبروتوكول المناسب لكل الحالة وبالمجان لغير القادرين.

وأكد شيحة أن التوعية الصحية بطرق الوقاية من الفيروسات الكبدية وأهمية الكشف المبكر تتم بالتوازى مع جميع أعمال القوافل منذ لحظة انطلاقها، مشيرا إلى أن رفع مستوى الوعى الصحى لدى المواطنين والوصول لـ"مصر خالية من الفيروسات الكبدية" أحد أهم أهداف المؤسسة.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 19 ساعة

عميد «طب الأزهر»: انتهينا من تعديل المناهج استعدادًا لتطبيق «نظام الخمس سنوات»

منذ 3 أيام

الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة.. والقاهرة 38 درجة

منذ 4 أيام

اليوم.. التنمية المحلية تواصل تنفيذ قرارات الإزالة بحي السلام

منذ 6 أيام

اليوم.. إجازة رسمية للعاملين بالقطاع الخاص

منذ اسبوع

مهام إدارة الكوارث والأزمات بوزارة الطيران المدني

منذ اسبوع

«القباج»: 106 آلاف أسرة مستفيدة من «تكافل وكرامة» بالأقصر

الآن

ننفرد بنشر تفاصيل احتفالات الكنيسة باليوبيل الذهبى لظهور العذراء

"عبدالعال" يدعو اللجنة التشريعية لتعديل قانون مجلس النواب

الرئاسة تنعى السياسى خالد محيى الدين

خالد محيى الدين.. الصاغ الأحمر مؤسس حزب التجمع.. اتهمه السادات بالعمالة.. رفع كفنه للقضاء على الظلم

الأكثر قراءة

وصول الطب الشرعى والأدلة الجنائية لفحص جثث فيلا الرحاب

محمد الباز لوزير التعليم: نساندك فلا تعاندنا

«الدستور» ينشر صور ضحايا حادث الرحاب

معاينة النيابة فى حادث الرحاب: العثور على الجثث بأماكن متفرقة داخل الغرف

ألبومات الصور

رئيس جامعة أسيوط يتفقد لجان امتحانات الخدمة الاجتماعية

بالصور.. وزير التنمية المحلية يتابع العمل بمقلب "أبو خريطة"

"الحفاظ على الأداء التشغيلي لمشاريع اليورانيوم" دورة بالغردقة

بالصور.. «العسيلى» يتألق فى حفل ختام بطولة «جول هاك»

نجم الساعة

السهام المارقة.. قصة «المسلسل الملعون» الذى رفضت القنوات المصرية عرضه

الأكثر قراءة

وصول الطب الشرعى والأدلة الجنائية لفحص جثث فيلا الرحاب

محمد الباز لوزير التعليم: نساندك فلا تعاندنا

«الدستور» ينشر صور ضحايا حادث الرحاب

معاينة النيابة فى حادث الرحاب: العثور على الجثث بأماكن متفرقة داخل الغرف

كشكول

إنطلاق معرض "الأهرام الكندية" السنوى للهندسة الكهربية

إنشاء مجمع أزهري في الإسكندرية

وقع رئيس أكاديمية البحث العلمي اتفاقية تعاون مشترك مع مكتب براءات الاختراع الصيني

"وزير التعليم" يرد علي "مغيث" بعنف بسبب تشكيكه فى صفقة التابلت

جامعة طنطا تنظم حفل تخريج طلاب مركز اللغة العربية لغير الناطقين بها

الأمصار

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

المؤشرات الكويتية الرئيسية تهبط جماعيا خلال تعاملات اليوم

الكويت..تفتتح مركز ومسجد «صباح الأحمد» بأستراليا

انخفاض معدل البطالة في المغرب إلى 10.7%

انخفاض المؤشر العام لسوق مسقط في ختام التعاملات

مرايا الابداع

تلميذ يطرد الخوف بالنحت والذكاء الاصطناعي

ads
منوعات

عادات سيئة.. قد تعرضك للموت

أول صور لأصغر أفراد الأسرة المالكة في بريطانيا

جين مرتبط بالصداع النصفي يساعد البشر على التكيف مع برودة الطقس

ads
ولاد الكار

«الأعلى للإعلام»: إرسال معايير الدراما إلى رؤساء القنوات قبل رمضان

الصحة

إزالة هذا الهرمون تسمح بتناول الوجبات السريعة دون زيادة في الوزن

الدستور على فيسبوك
ads