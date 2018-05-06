80 قافلة لـ"الكبد المصرى" بـ8 محافظات فى شهر واحد

أطلقت مؤسسة "الكبد المصرى" خلال شهر أبريل الماضي 80 قافلة للكشف على الفيروسات الكبدية فى 8 محافظات هي "الدقهلية والشرقية وسوهاج وأسوان والقاهرة ودمياط والغربية والقليوبية".



وأعلن الدكتور جمال شيحة، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، أن القرى التي استهدفتها القوافل هي قرى توشكى بمحافظة أسوان وأكثر من 20 قرية في محافظة سوهاج و35 قرية في محافظة الدقهلية وقرى القناطر بمحافظة القليوبية وقرية الشيخ بمحافظة الغربية والروضة في دمياط، بالإضافة إلى

أحياء منطقة بولاق بمحافظة القاهرة.



وأوضح شيحة أن أنشطة القوافل شملت إجراء تحليل الأجسام المضادة للفيروسات الكبدية، وسحب عينات PCR للحالات التى أظهرت إيجابيتها للأجسام المضادة، بالإضافة إلى توزيع الأدوية للحالات التى يثبت إصابتها بالالتهاب الكبدى "سى" أو "بى" وفقا للبروتوكول المناسب لكل الحالة وبالمجان لغير القادرين.



وأكد شيحة أن التوعية الصحية بطرق الوقاية من الفيروسات الكبدية وأهمية الكشف المبكر تتم بالتوازى مع جميع أعمال القوافل منذ لحظة انطلاقها، مشيرا إلى أن رفع مستوى الوعى الصحى لدى المواطنين والوصول لـ"مصر خالية من الفيروسات الكبدية" أحد أهم أهداف المؤسسة.