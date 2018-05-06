في ذكراه الـ26.. 27 معلومة عن مطران القليوبية

قال عنه البابا شنودة الثالث إنه يتميز بطيبة القلب، رقة الطباع، عمق الإيمان، الاتكال الكامل على الله، البعد الكامل عن الماديات، مشفقًا على المحتاجين أفرادًا أو جماعات.



وقام البابا كيرلس السادس بانتدابه في سيامة كهنة القاهرة والإسكندرية، فعرف بـ"أسقف السيامات".



وتزامنًا مع احتفال الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالذكرى 26 لرحيل الأنبا مكسيموس، ترصد "الدستور" فى سطور أبرز المعلومات عن مطران القليوبية وقويسنا:



1- ولد الأنبا مكسيموس في مدينة أخميم بصعيد مصر، أبريل عام 1911.

2- التحق بمدرسة الأمريكان، واجتاز بها التعليم الثانوي، وحصل على البكالوريا عام 1930.

3- في الواحد والعشرون سيم راهبًا بدير السيدة العذراء مريم في أسيوط الشهير بالمحرق باسم الراهب أنجيلوس المحرقي في يوم الأحد الموافق 22 أبريل عام 1932.

4- أحب اللغة القبطية فنسخ عددًا كبيرًا من الكتب القبطية بخط يديه، وكان يحفظ التسبحة باللغة القبطية، كما حفظ القداسات الباسيلي والغريغوري والمزامير وأجزاء كاملة من الكتاب المقدس بعهديه حتى استطاع تلاوتها دون كتب.

5- في 19 يناير 1936، سيم قسًا واختير أمينًا لمكتبة الدير.

6- نال درجة القمصية عام 1947، وصار مرشدًا روحيًا لأبناء الكثير من الرهبان.

7- في عام 1948 اختير وكيلًا للدير، استمر في هذه المسؤولية أربعة سنوات، حتى كان مثال حي للمحبة والبذل والعطاء.

8- تم اختياره ليكون أمينًا لمكتبة البطريركية بالقاهرة وسكرتيرًا روحيًا للبابا يوساب الثاني.

9- درس في مدرسة الرهبان اللاهوتية بحلوان وتخرج منها عام 1958، حيث درس العلوم اللاهوتية والكنسية والأدبية، وتولى نظارة هذه المدرسة بعد وفاة القمص ميخائيل مينا، واشتهر بتفوقه في دراسة اللغة القبطية حتى أصبح عالمًا قبطيًا مشهورًا.

10- اتقن لغات أخرى كثيرة في مدرسة الرهبان بحلوان بجانب اللغة القبطية، ومنها الأمهرية "الحبشية" والإنجليزية واليونانية والفرنسية.

11- رشح القمص أنجيلوس المحرقي للبطريركية سنة 1959 (بدون رغبته) مع كل من القمص مينا المتوحد والقمص دميان المحرقي وحصل على محبة الشعب وتأييده، ونال أعلى الأصوات ولكن القرعة الهيكلية اختارت القمص مينا المتوحد "البابا كيرلس السادس" ليكون بطريرك الأقباط بمصر.

12- في عام 1961 استطاع البابا كيرلس السادس الحصول على الموافقة بتأسيس أول كنيسة قبطية في الكويت، لخدمة الجالية القبطية، فاختار القمص أنجيلوس المحرقي لهذة الخدمة، باعتباره أجدر من يمثل الكنيسة والوطن.

13- في 31 مارس 1963، سيم أسقفًا بيد البابا كيرلس السادس، باسم الأنبا مكسيموس.

14- كان البابا كيرلس السادس يقوم بانتدابه في سيامة كهنة القاهرة والإسكندرية، لذلك عرف بـ أسقف السيامات.

15- قام بسيامة عدد كبير من الكهنة خريجى الكلية الإكليريكية في إيبارشية القليوبية وقويسنا، ووكل إليه البابا كيرلس السادس رعاية إيبارشية المنوفية بعد وفاة مطرانها عام 1963.

16- اختير عضوًا في كثير من اللجان المجمعية منها: لجنة الأوقاف القبطية العليا، اللجنة المالية لبناء الكاتدرائية الكبرى بالعباسية، اللجنة الطقسية لمراجعة القطمارس السنوي واللغة القبطية والتراث القبطي.

17- فى عهده نهض بإيبارشيته نهوضًا كبيرًا، وقام ببناء كنائس جديدة في بنها وشبرا الخيمة وقليوب وشبين القناطر والخانكة وأبو زعبل والمرج والخصوص وقويسنا.

18- كان أول مطران يطلب سيامة أسقف لمساعدته في خدمة الإيبارشية والقرى المحيطة بها، وقام بزيارة رعوية إلى أمريكا، ودشن كنيسة مارمرقس بلوس أنجلوس 1972.

19- رافق البابا شنودة الثالث في رحلته إلى أثيوبيا عام 1973.

20- سيم مطرانًا في 18يونيو 1978 بيد البابا شنودة الثالث.

21- كان يعشق اللغة القبطية ويحب دائمًا أن يعلمها، وكان يقول لكل واحد معنى اسمه باللغة القبطية، وكان يذهب إلى كثير من الإكليريكيات للتدريس فيها ومنها إكليريكيات القاهرة وطنطا والبلينا والزقازيق وشبين الكوم.

22- كان له علاقة قوية بدير مارمينا العجائبي بمريوط، وسبب هذة العلاقة كما قال هى توصية من البابا كيرلس، حيث قال له في نهاية حياتة: خلي بالك من دير مارمينا، فكان يذهب كثيرًا إلى هناك، ويجلس مع الرهبان جلسات روحية وإرشادية.

23- ذكرت عنه الكنيسة أنه صار مع الله فشابه أخنوخ الصديق الذي رفعه الله إلى الرتب الملائكية، فقد رأى أحد الشمامسة أن حمامة بيضاء استقرت فوق الكأس أثناء صلاته القداس.

24- كان كريمًا جدًا، لا يرد أحدًا لدرجة أنه أحيانًا عندما كان يعرف أن كنيسة في إيبارشية أخرى في حاجة إلى مساعدة مالية يتبرع بما في رصيد إيبارشيته، على الرغم من ضعف مواردها المالية.

25- بعد مرض مفاجئ، توفى في ظهر يوم الأربعاء الموافق 6 مايو 1992 في شيخوخة صالحة، عن عمر ناهز 80 عامًا، قضى منها 29 عامًا مطرانًا وأسقفًا، 57 عامًا في الكهنوت، و60 عامًا راهبًا.

26- تم توديع جسده أثناء جنازته في موكب مهيب جدًا شاركت فيه القيادات السياسية والاجتماعيه ورجال الدين الإسلامي، منهم وزير الداخلية ومندوب عن رئيس الجمهورية ومحافظ القليوبية، وترأس صلاة الجناز البابا شنودة الثالث مع أكثر من 30 مطرانًا وأسقفًا وأكثر من 100 كاهن، وجمع غفير من الشعب مسيحيين ومسلمين.

27- وضع جثمانه في مزار أُعد له خصيصًا بجوار الهيكل في كنيسة السيدة العذراء مريم ببنها.