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الأحد 06/مايو/2018 - 01:03 م

"العدل السعودية": تحديث 1.3 مليون صكٍّ ورقي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الدستور
dostor.org/2158488

أعلنت وزارة العدل السعودية عن تحديث 1.3 مليون صكٍّ ورقي، وتحويلها إلى صكوك إلكترونية موثقة بكتابات العدل الأولى بالمملكة.

واعتمدت الوزارة، وفقا لبيان لها اليوم الأحد، برنامجًا رقميًا لحفظ الثروة العقارية، ليكون الصك جاهزًا حال طلب الإفراغ والتي تتم خلال 10 دقائق.

وقالت الوزارة إنها عملت على السماح لحاملي الصكوك القديمة بتحديثها آليًا، من خلال نظام متخصص "نظام الثروة العقارية" مما أسهم في تبسيط وتسريع الإجراءات.

ويتضمّن تحديث النظام الإلكتروني تسلّم الصك من قبل المستفيد والتحقق من سريان مفعوله، ثم يتم العمل على إدخال بياناته في النظام، ويُستخرج ضبط للتحديث يؤخذ فيه توقيع صاحب الصك أو وكيله، وبعد طباعة الصك المُحدث يهمش على أساسه وسجله بمضمون ذلك.

وأشارت "العدل" إلى أن مزايا الصكوك الإلكترونية التي تعمل على تحديثها تشمل: تسهيل العملية التوثيقية من خلال الربط الآلي، وإمكانية البيع والشراء في ذات الوقت الذي يتم فيه الانتهاء من إفراغ الصكوك، والحد من ازدواجية إصدار الصكوك، وتوحيد الصكوك في شبكة إلكترونية موحدة.

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