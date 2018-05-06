غدًا.. الملتقى الاستراتيجى الأول لشركاء مشروع الإبداع فى المتوسط

يقيم مشروع الإبداع في المتوسط، غدًا الإثنين، الملتقى الاستراتيجى الأول لشركاء مركز الإبداع، بعنوان «تنمية التجمعات فى الصناعات الإبداعية والثقافية في جنوب المتوسط»، بمشاركة سفير الاتحاد الأوروبى، والسفير الإيطالى فى مصر، بحضور رئيس مركز تحديث الصناعة.



ويتجول في مركز الإبداع خلال الملتقى، كل من سفير الاتحاد الأوروبى، وسفير إيطاليا، بصحبة الرئيس التنفيذي لمركز تحديث الصناعة.



كما يشارك في الحضور أحمد طه، الرئيس التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، وداليا سالم، مساعد وزير التجارة والصناعة لشئون العلاقات الدولية، وجيوفانا شيلي، مدير المكتب الإقليمى، وممثل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في مصر، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، وسفير إيطاليا بالقاهرة.



ومن المقرر عقد بروتوكول تفاهم بين مشروع الإبداع في المتوسط، الممول من الاتحاد الأوروبى وهيئة التعاون الإيطالى، وبدعم من الاتحاد من أجل المتوسط، وتنفذه منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، وبين مركز تحديث الصناعة.