القاهرة : الأحد 06 مايو 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
11:33 ص

معاينة النيابة فى حادث الرحاب: الأعيرة خرجت من مسدس واحد «غير مرخص»
10:49 م

خاص.. خالد جلال يصدم الزمالك
08:00 م

أهالى الخنانسة بسوهاج يُشيّعون شهيد «العملية الشاملة»
07:13 م

عميد «طب الأزهر»: انتهينا من تعديل المناهج استعدادًا لتطبيق «نظام الخمس سنوات»
07:03 م

نوبل في «قلة» الأدب!
01:41 م

"الكاثوليكية": اتفاق الفاتيكان والسعودية لا يشمل بناء كنيسة
01:21 م

"العليا" تقضي بعدم دستورية قانون الإصلاح الزراعي
04:47 م

بكين تطلق القمر الصناعي «أبستار 6» لخدمات الاتصالات
04:20 م

تحديث "واتس آب" يهز عرش تطبيقات منافسيه

02:50 م

حسن راتب يُهدى قلادة جامعة سيناء إلى الدكتورة إيناس عبدالدايم
04:47 ص

وزير الإعلام اليمني: الحوثيون يثبتون كل يوم أنهم مجرد عصابة
10:46 م

ماذا حدث لـ«نوبل»؟.. تفاصيل الأزمة الكبرى للجائزة العالمية

لايف ستايل
الأحد 06/مايو/2018 - 01:01 م

لأول مرة فى السعودية.. امرأة تتولى منصب ملحق تجارى

سمر بنت مازن صالح
سمر بنت مازن صالح
الدستور
dostor.org/2158485

لأول مرة في تاريخ السعودية، تشغل امرأة منصب ملحق تجاري، وذلك بعد إصدار وزير التجارة والاستثمار، ماجد بن عبدالله القصبي، قرارا بتعيين سمر بنت مازن صالح ملحقا تجاريا في طوكيو.

وقالت الوزارة، في بيان أصدرته ونشرته على موقعها الإلكتروني، إن هذه الخطوة تأتي ضمن منهجية الوزارة في تمكين المرأة" السعودية.

حصلت سمر بنت مازن صالح على شهادة الماجستير في الصحافة والإعلام الدولي من جامعة "سيتي" في لندن، وعملت قبل تعيينها موظفة بالملحقية التجارية السعودية في إيطاليا مسئولة عن تنمية التبادل التجاري، وتنمية الصادرات غير النفطية من السلع والخدمات، وهي تتحدث اللغتين الإنجليزية والإيطالية بطلاقة.


موضوعات متعلقة

28 فبراير.. آخر موعد للتسجيل بالدبلومات المهنية بـ«تجارة المنوفية»

أول سعودية نائبًا لوزير العمل.. 10 معلومات عن «تماضر الرمّاح»

«أول امرأة سعودية نائب وزير».. 8 معلومات عن تماضر الرماح

المرأة تتولى مناصب قيادية فى السعودية لأول مرة

اقرأ أيضًا
منذ 6 أيام

للجنسين.. أطعمة تزيد من الرغبة الجنسية

منذ شهر

العمل الإضافي يزيد خطر الإصابة بالأمراض القلبية.. دراسة

منذ شهر

الإجازة الزوجية.. سر استمرار «الحياة الطبيعية»

منذ أقل من شهرين

«مصر في عربية مترو».. فضفضة البشر بين المحطات

منذ أقل من شهرين

أشهر طباخ سمك في مصر: بحب كنتاكي.. والسمك بالنسبالي للفرجة

منذ أقل من شهرين

حُكام «ذا فويس» بنفس الزي في جميع حلقات الموسم الرابع

الآن

ننفرد بنشر تفاصيل احتفالات الكنيسة باليوبيل الذهبى لظهور العذراء

"عبدالعال" يدعو اللجنة التشريعية لتعديل قانون مجلس النواب

الرئاسة تنعى السياسى خالد محيى الدين

خالد محيى الدين.. الصاغ الأحمر مؤسس حزب التجمع.. اتهمه السادات بالعمالة.. رفع كفنه للقضاء على الظلم

الأكثر قراءة

وصول الطب الشرعى والأدلة الجنائية لفحص جثث فيلا الرحاب

محمد الباز لوزير التعليم: نساندك فلا تعاندنا

«الدستور» ينشر صور ضحايا حادث الرحاب

معاينة النيابة فى حادث الرحاب: العثور على الجثث بأماكن متفرقة داخل الغرف

ألبومات الصور

رئيس جامعة أسيوط يتفقد لجان امتحانات الخدمة الاجتماعية

بالصور.. وزير التنمية المحلية يتابع العمل بمقلب "أبو خريطة"

"الحفاظ على الأداء التشغيلي لمشاريع اليورانيوم" دورة بالغردقة

بالصور.. «العسيلى» يتألق فى حفل ختام بطولة «جول هاك»

نجم الساعة

السهام المارقة.. قصة «المسلسل الملعون» الذى رفضت القنوات المصرية عرضه

ads
الأكثر قراءة

وصول الطب الشرعى والأدلة الجنائية لفحص جثث فيلا الرحاب

محمد الباز لوزير التعليم: نساندك فلا تعاندنا

«الدستور» ينشر صور ضحايا حادث الرحاب

معاينة النيابة فى حادث الرحاب: العثور على الجثث بأماكن متفرقة داخل الغرف

كشكول

إنطلاق معرض "الأهرام الكندية" السنوى للهندسة الكهربية

إنشاء مجمع أزهري في الإسكندرية

وقع رئيس أكاديمية البحث العلمي اتفاقية تعاون مشترك مع مكتب براءات الاختراع الصيني

"وزير التعليم" يرد علي "مغيث" بعنف بسبب تشكيكه فى صفقة التابلت

جامعة طنطا تنظم حفل تخريج طلاب مركز اللغة العربية لغير الناطقين بها

الأمصار

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

المؤشرات الكويتية الرئيسية تهبط جماعيا خلال تعاملات اليوم

الكويت..تفتتح مركز ومسجد «صباح الأحمد» بأستراليا

انخفاض معدل البطالة في المغرب إلى 10.7%

انخفاض المؤشر العام لسوق مسقط في ختام التعاملات

مرايا الابداع

تلميذ يطرد الخوف بالنحت والذكاء الاصطناعي

ads
منوعات

عادات سيئة.. قد تعرضك للموت

أول صور لأصغر أفراد الأسرة المالكة في بريطانيا

جين مرتبط بالصداع النصفي يساعد البشر على التكيف مع برودة الطقس

ads
ولاد الكار

«الأعلى للإعلام»: إرسال معايير الدراما إلى رؤساء القنوات قبل رمضان

مقالات الرأي
د.ابراهيم مجدي

​ عن المعاني النفسية لليلة النصف من شعبان

دكتورابراهيم مجدي حسين

​ محمد بن سلمان.. منفتح ويحب التعلم

المزيد
الصحة

إزالة هذا الهرمون تسمح بتناول الوجبات السريعة دون زيادة في الوزن

الدستور على فيسبوك
ads