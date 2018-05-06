لأول مرة فى السعودية.. امرأة تتولى منصب ملحق تجارى

لأول مرة في تاريخ السعودية، تشغل امرأة منصب ملحق تجاري، وذلك بعد إصدار وزير التجارة والاستثمار، ماجد بن عبدالله القصبي، قرارا بتعيين سمر بنت مازن صالح ملحقا تجاريا في طوكيو.



وقالت الوزارة، في بيان أصدرته ونشرته على موقعها الإلكتروني، إن هذه الخطوة تأتي ضمن منهجية الوزارة في تمكين المرأة" السعودية.



حصلت سمر بنت مازن صالح على شهادة الماجستير في الصحافة والإعلام الدولي من جامعة "سيتي" في لندن، وعملت قبل تعيينها موظفة بالملحقية التجارية السعودية في إيطاليا مسئولة عن تنمية التبادل التجاري، وتنمية الصادرات غير النفطية من السلع والخدمات، وهي تتحدث اللغتين الإنجليزية والإيطالية بطلاقة.



