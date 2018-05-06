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الأحد 06/مايو/2018 - 01:00 م

الجيش الليبى يكثف عملياته العسكرية فى درنة

الجيش الليبي
الجيش الليبي
عبير سليم
dostor.org/2158481

كثّف الجيش الوطني الليبي من غاراته الجوية، في وقت متأخر أمس السبت، على تمركزات الإرهابيين بواسطة المدفعية الثقيلة، تاركًا خسائر في صفوفهم، وذلك تمهيدًا للتحرير المدينة من "مجاهدي شورى درنة" التابعة لتنظيم "القاعدة"، وسط تعهده بحماية المدنيين.

وقالت صحيفة "المتوسط"، اليوم الأحد، "إن مجموعة عمليات عمر المختار، السرية البحرية المقاتلة سوسة، بأمرة مقدم مهندس محمد المجدوب، بدأت الاستعداد لتحرير مدينة درنة من الإرهاب".

ووفقًا للصحيفة فقد بدأت السرية في تدريبات وتجهيزات القاطع البحري لمجموعة عمليات عمر المختار تمهيدًا لدخول درنة عبر البحر.

وتخوض القوات المسلحة الليبية، تحت قيادة المشير خليفة حفتر، منذ عدة أيام، حربًا شرسة ضد الإرهاب في درنة التي تعد الوحيدة في إقليم برقة، ما زالت تحت سيطرة "مجاهدي شورى درنة" الإرهابي.

وقال معاون آمر السرية الأولى الأبرق مشاة، صلاح العبيدي، في تصريح صحفي: "إن قوات الجيش استهدفت ليل السبت مواقع الجماعات المتطرفة "المدرجة على لائحة الإرهاب" في محور الظهر الحمر وقامت بتدمير عدد من آلياتهم وأحرقت مراصدهم كما قتلت عددًا منهم.

وأكدت مصادر مطلعة، سقوط 4 جرحى من عناصر "شورى مجاهدي درنة" ذراع تنظيم "القاعدة" إثر غارات الجيش الليبي هذه، لافتة إلى أنه تم نقلهم إلى مستشفي الهريش بالمدينة.

وكانت إدارة التوجيه المعنوي قالت إن القوات الخاصة ببنغازي، قد دفعت بـ100 عربة مسلحة ومجنزرة باتجاه مدينة درنة، لدعم القوات المحاصرة للمدينة واستعدادًا لبدء معركة تحريرها من الإرهاب.

وتستعد قوات الجيش لدخول مدينة درنة بعد أن حشدت تعزيزات عسكرية ضخمة على تخوم المدينة وفرضت حصارًا على الجماعات المسلحة بدرنة وأعلنت المنطقة الممتدة من بوابة النوار جنوب مدينة القبة إلى بوابة الحيلة جنوب درنة منطقة محظورة يمنع فيها الحركة وتعتبر منطقة عمليات عسكرية.

ومن جهته، أعلن المنسق الإعلامي لغرفة عمليات عمر المختار، عبدالكريم صبرة، مساء أمس السبت، أن العمليات العسكرية التى يقودها المشير حفتر، في درنة ستنتهي قريبًا، مشددًا على تعهد الجيش الوطني بحماية المدنيين في المدينة بالتزامن مع العمليات العسكرية التي تستهدف الجماعات الإرهابية.

وفي سياق متصل، قتل شخصان وأصيب ثلاثة آخرون في تجدد الاشتباكات الدائرة بين قبيلتي التبو وأولاد سليمان ليل السبت بمدينة سبها الواقعة في الجنوب الليبي، وفقًا للصحف الليبية.

وحسب المتحدّث باسم مركز سبها الطبي أسامة الوافي، فإن من بين القتلى امرأة أصيبت جراء وقوع قذيفة هاون على منزلها، في حين أن الجرحى كانوا من العسكريين، واصفًا تلك الاشتباكات بالأعنف منذ فبراير الماضي، حسب وصفه.

كما أوضح مصدر محلى بتعرض قسم إيواء المرضى بمركز سبها الطبي لقصف عشوائي، وسقوط 3 قذائف دبابات عليه، مشيرًا إلي أن القذائف العشوائية استهدفت المركز منذ يوم الجمعة دون توقف.




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