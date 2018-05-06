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الأحد 06/مايو/2018 - 01:00 م

‏«التعليم»: 3 مناهج معتمدة بالمدارس الأمريكية

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
محمد القناوى
dostor.org/2158480

تسعى وزارة التربية والتعليم، خلال الفترة الحالية، لحل أزمة تراخيص المدارس الدولية، واعتماد منظومة تتيح مراقبة مناهجها وطرق التدريس بداخلها، خاصة أن عددها يصل لـ٣٠٠ مدرسة تتركز فى ‏القاهرة والإسكندرية، بإجمالى استثمارات يقترب من ٥٠ مليار جنيه.‏
وقال ياسر عبدالعزيز، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوى، المشرف على التعليم الخاص بـ«التربية والتعليم»، إن الوزارة انتهت بالفعل من حل مشاكل المدارس الدولية البريطانية، البالغ عددها ١٣٠، ‏تدرس المناهج البريطانية، وتضم ٦٥ ألف طالب وطالبة، بالتعاون مع المركز الثقافى البريطانى.‏
وأوضح: «اتفقنا مع جهات الاعتماد الدولية على آليات تقييم الامتحانات، وتوفير دورات تدريبية للمعلمين لتطوير أدائهم المهنى، وتقديم المعلومات الوافية حول المناهج التعليمية ذات الصلة بالامتحانات ‏والمؤهلات والبرامج، بالإضافة إلى إعداد وتصحيح أوراق الامتحانات فى جميع المراحل وإصدار التقديرات والشهادات». وأشار إلى أن الجهات الدولية المعتمدة هى: «هيئة كمبريدج للتقييم والتعليم ‏الدولى، وهيئة بيرسون للتعليم المحدودة، وأكسفورد انترناشيونال ‏AQA‏ المحدودة للامتحانات». وبالنسبة لمدارس الدبلومة الأمريكية، قال «عبدالعزيز»: «الوزارة تسعى لإنهاء مشاكل هذه المدارس، واعتماد ‏‏٣ مناهج معتمدة فقط بها، حتى يسهل متابعتها وتقييمها، والاطمئنان على نوعية وجودة التعليم المقدم لطلابها، وذلك قبل بداية العام الدراسى فى سبتمبر ٢٠١٨. ‏
من جهته، رأى محمد مجدى كامل، ممثل «جمعية أصحاب المدارس الدولية»، أن مصر بحاجة لمزيد من هذه المدارس، لمساهمتها فى مواجهة الزيادة فى أعداد الطلاب، واستعانتها بمناهج دراسية ‏مطورة، وبمدرسين مُدرَبين على أعلى مستوى.‏
وأضاف: «هناك إقبال متزايد من قبل أولياء الأمور، لإلحاق أبنائهم بهذه المدارس التى يبلغ جملة استثماراتها ما يقرب من ٥٠ مليار جنيه، وتدرس النظم التعليمية الأمريكية والبريطانية والكندية والألمانية ‏والفرنسية».‏
واتفق معه أيمن شمروخ، خبير الجودة للمدارس البريطانية فى منطقة الشرق الأوسط، بقوله: «التعليم الدولى فى مصر يشهد نموًا مطردًا، سواءً فى أعداد المدارس، أو فى عدد الطلاب الملتحقين، وهو ‏ما انعكس على مصروفاتها التى تتراوح بين ٢٥ ألف جنيه فى المدارس القومية، وتصل إلى ١٢٠ ألفًا فى المدارس الدولية الخاصة».‏
واعتبر «شمروخ»، أن مشاكل المدارس الدولية تتركز بصفة خاصة فى مدارس الدبلومة الأمريكية، التى تشهد نوعًا من «الفوضى» بالنسبة للمناهج التى تقدمها للطلاب، موضحًا: «تقدم كل مدرسة منها ‏منهجًا خاصًا بإحدى الولايات الأمريكية».‏
ورأى أن المدارس البريطانية والألمانية، هى الأكثر انضباطًا من حيث المناهج ونوعيات المعلمين القائمين على التدريس.‏

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