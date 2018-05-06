مكتبة الإسكندرية تناقش الاكتشافات الأثرية بمرسى مطروح

نظم متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية، بعد غد الثلاثاء، ندوة بعنوان (رؤية جديدة لتاريخ وأهمية محافظة مطروح من خلال الاكتشافات الأثرية الحديثة)، يتحدث فيها عدد من الأثريين، الذين قاموا بمجموعة من الاكتشافات الجديدة الأثرية في محافظة مطروح.



وتتناول الندوة علاقة ثالوث طيبة المكون من آمون وموت وخونسو بآمون زيوس بواحة آمون، وذلك من خلال مقارنة أشكال المعبودات المصرية واليونانية، ومخططات المعابد وطرزها في سيوة خلال القرنين الأول والثاني الميلاديين التي اتبعت الأسلوب الروماني من حيث المخططات، واستخدام الطرز المختلطة للعناصر المعمارية الفرعونية مع اليونانية والرومانية، وهو ما يسمى بالطرز المختلطة والمركبة.



وتتناول الندوة تأثر العمارة في واحة سيوة بالعمارة السكندرية، وسائر أقاليم مصر خلال العصر اليوناني والروماني، وبدرجة أقل بالعمارة السائدة بإقليم قورينائية.