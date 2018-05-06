تقديرًا لبطولاته.. السيسي يُكرم رئيس وحدة تنفيذ أحكام طلخا بـ«نوط الامتياز»

سلّم اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، النقيب كريم عبد الرازق محمد أبو المعاطي، رئيس وحدة تنفيذ الأحكام بطلخا التابعة للمحافظة، نوط الامتياز من الطبقة الثالثة، والذي منحه له رئيس الجمهورية، تقديرًا لأدائه الملحوظ وجهده المتميز في عمله ونجاحه من في ضبط عديد من القضايا السياسية والجنائية، وحضر التكريم قيادات الأمن بالدقهلية .



وكان رئيس وحدة تنفيذ الأحكام بطلخا؛ قد نجح في ضبط عديد من القضايا السياسية والجنائية بالدقهلية وتعرض لإصابة بالغة خلال تنفيذ أحد الأحكام .