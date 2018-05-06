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الأحد 06/مايو/2018 - 11:38 ص

اللبنانيون يصوتون في أول انتخابات برلمانية منذ 9 سنوات

اللبنانيون يصوتون
dostor.org/2158304

بدأ التصويت اليوم الأحد، في انتخابات عامة هى الأولى في لبنان منذ تسع سنوات ولن تقلب على الأرجح ميزان القوى في البلاد بشكل عام لكنها مهمة للاستقرار الاقتصادي.

وأظهرت لقطات تلفزيونية أشخاصًا يصطفون عند لجان الاقتراع في مختلف أرجاء لبنان للإدلاء بأصواتهم وفقا لقواعد انتخابية جديدة.

ورفعت أعلام الأحزاب الرئيسية على السيارات والدراجات النارية وانطلقت الأغاني من مكبرات الصوت دعمًا للمرشحين قرب دوائرهم الانتخابية وارتدى شبان يقفون خارج اللجان قمصانًا عليها صور زعماء سياسيين.

ولدى لبنان أحد أعلى معدلات الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، فيما حذر صندوق النقد الدولي من أن الوضع المالي للبنان غير مستدام.

ونجح لبنان إلى حد كبير في تجاوز العاصفة الإقليمية الناجمة عن الحرب المستمرة منذ سبع سنوات في سوريا والتي اجتذبت قوى إقليمية وأطلقت موجة من اللاجئين لكنه مر بأزمات داخلية منذ أن أجرى آخر انتخابات.

وبدأت عملية التصويت الساعة السابعة صباحًا بالتوقيت المحلي وتستمر حتى الساعة السابعة مساءا، ومن المتوقع بدء إعلان النتائج غير الرسمية أثناء الليل على أن يتم إعلان النتائج الرسمية خلال أيام.

ويجرم قانون الانتخابات الجديد نشر توقعات بشأن أداء الأحزاب قبل إغلاق صناديق الاقتراع.

ويرى محللون أنه، وبغض النظر عن نتيجة الانتخابات، فإن حكومة ائتلافية جديدة ستتشكل على الأرجح وستشمل معظم الأحزاب الرئيسية مثل الحكومة التي تتولى السلطة منذ 2016.

وقال موظف يدعى أبو سامي، ويبللغ من العمر 40 عامًا، إنه ضاق ذرعًا بالسياسيين الموجودين منذ فترة طويلة، مضيفًا: "جربناهم كل هالسنين. خلينا نجرب وجوه جديدة".

ومقاعد البرلمان مقسمة بالتساوي بين المسلمين والمسيحيين ومقسمة كذلك بين طوائف الديانتين.

ويتعين أن يكون الرئيس اللبناني من المسيحيين الموارنة ورئيس الوزراء من المسلمين السنة ورئيس البرلمان من المسلمين الشيعة.

ويتابع المحللون عن كثب أداء تيار المستقبل الذي يتزعمه رئيس الوزراء السني سعد الحريري، وجماعة حزب الله الشيعية المدعومة من إيران وكذلك أداء حلفائها.

ومن حين لآخر كانت البلاد ساحة للتنافس الإقليمي المحتدم بين إيران والسعودية.

لكن الرياض تراجعت في هذه الانتخابات عن دعمها السابق للحريري وهو الدعم الذي ساعد تيار المستقبل عام 2009 عندما كان جزءًا من ائتلاف 14 مارس الذي كان يركز على جعل حزب الله يتخلى عن ترسانة أسلحته الضخمة.

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