القاهرة : الأحد 06 مايو 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
11:33 ص

معاينة النيابة فى حادث الرحاب: الأعيرة خرجت من مسدس واحد "غير مرخص"
10:49 م

خاص.. خالد جلال يصدم الزمالك
08:00 م

أهالى الخنانسة بسوهاج يُشيّعون شهيد «العملية الشاملة»
07:13 م

عميد «طب الأزهر»: انتهينا من تعديل المناهج استعدادًا لتطبيق «نظام الخمس سنوات»
07:03 م

نوبل في «قلة» الأدب!
01:41 م

"الكاثوليكية": اتفاق الفاتيكان والسعودية لا يشمل بناء كنيسة
01:21 م

"العليا" تقضي بعدم دستورية قانون الإصلاح الزراعي
04:47 م

بكين تطلق القمر الصناعي «أبستار 6» لخدمات الاتصالات
04:20 م

تحديث "واتس آب" يهز عرش تطبيقات منافسيه

02:50 م

حسن راتب يُهدى قلادة جامعة سيناء إلى الدكتورة إيناس عبدالدايم
04:47 ص

وزير الإعلام اليمني: الحوثيون يثبتون كل يوم أنهم مجرد عصابة
10:46 م

ماذا حدث لـ«نوبل»؟.. تفاصيل الأزمة الكبرى للجائزة العالمية

عالم
الأحد 06/مايو/2018 - 11:37 ص

الصين تعتزم إطلاق صاروخ مكوكي بمحرك سوفيتي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
dostor.org/2158302

أكد المصمم في المعهد الصيني الموحد لبحوث وتكنولوجيا الصواريخ، لون ليهاو، أن الصين تخطط لإطلاق أول صاروخ مكوكي بمحرك سوفيتي عام 2020.

وحسب «SpaceNews»، قال المصمم، خلال الندوة الدولية حول الاستخدام التجاري للفضاء الخارجي، يوم 24 أبريل الماضي، إن الصين ستستخدم صواريخ نقل من طراز «لونغ مارش 8» في الاختبارات التكنولوجية.. وتخصص هذه الصواريخ لنقل حمولة 700 كلجم إلى 4.5 طن إلى الفضاء.

ويفترض أن تكون الوحدة المركزية للصاروخ الجديد مقتبسة من الصاروخ «لونغ مارش 7»، يضاف لها معجلان جانبيان من الصاروخ «لونغ مارش 11».

أما المرحلة الثانية، فهي من عناصر الصاروخ الناقل «لونغ مارش 3 A»، وسوف تستخدم المحركات السوفيتية RD-120 التي تعمل بالكيروسين والأكسجين السائل في المرحلة الأولى والمعجلات الجانبية.

ويخطط للحفاظ على الوحدة المركزية «لونغ مارش 8»، من خلال تخفيض قوة دفع المحرك (كما في صواريخ فالكون 9) والمحركات الجانبية بمساعدة المظلات.
وتخطط المؤسسة الصينية للعلوم والتكنولوجيا الفضائية لجعل جميع الصواريخ الفضائية الصينية مكوكية بحلول عام 2035.

موضوعات متعلقة

كلمة السر «ستينجر».. 5 معلومات عن الصاروخ الذي أسقط الطائرة الروسية

8 معلومات عن «فالكون هيفى» أقوى صاروخ فى العالم

ما هى صواريخ الكروز التى أوقفت أمريكا بيعها لمصر؟

«البيضة المتحركة».. العرب أول من صنعوا الصواريخ الباليستيكية

اقرأ أيضًا
منذ يومين

بكين تطلق القمر الصناعي «أبستار 6» لخدمات الاتصالات

منذ يومين

وزير الإعلام اليمني: الحوثيون يثبتون كل يوم أنهم مجرد عصابة

منذ 3 أيام

ماذا حدث لـ«نوبل»؟.. تفاصيل الأزمة الكبرى للجائزة العالمية

منذ 3 أيام

اللجنة الانتخابية بتركيا تطلب 100 ألف توقيع في 6 أيام من مرشحي الرئاسة

منذ 4 أيام

مقتل خبيري صواريخ إيراني ولبناني في هجوم للتحالف باليمن

منذ 4 أيام

رئيس جهاز مخابرات ليبيا يغيب عن الاجتماع الرئاسي الطارئ

الآن

17.68 جنيه.. سعر الدولار فى شركات الصرافة اليوم

اليوم.. اللبنانيون يدلون بأصواتهم فى الانتخابات التشريعية

اليوم.. محاكمة محمد بديع و682 آخرين بـ«أحداث العدوة»

فى ذكرى افتتاحه.. حقائق لا تعرفها عن برج إيفل

الأكثر قراءة

وصول الطب الشرعى والأدلة الجنائية لفحص جثث فيلا الرحاب

«الدستور» ينشر صور ضحايا حادث الرحاب

العثور على 5 جثث داخل فيلا بمدينة الرحاب

عاجل.. أول تأكيد رسمي من «البترول» لزيادة أسعار الوقود

ألبومات الصور

"الحفاظ على الأداء التشغيلي لمشاريع اليورانيوم" دورة بالغردقة

بالصور.. «العسيلى» يتألق فى حفل ختام بطولة «جول هاك»

العثور على رفات مئات المقتولين في مذابح التوتسي برواندا (صور)

تنفيذ 2104 من 28024 وحدة إسكان اجتماعى بالعبور (صور)

نجم الساعة

السهام المارقة.. قصة «المسلسل الملعون» الذى رفضت القنوات المصرية عرضه

الأكثر قراءة

وصول الطب الشرعى والأدلة الجنائية لفحص جثث فيلا الرحاب

«الدستور» ينشر صور ضحايا حادث الرحاب

العثور على 5 جثث داخل فيلا بمدينة الرحاب

عاجل.. أول تأكيد رسمي من «البترول» لزيادة أسعار الوقود

كشكول

استمرار الحوار المجتمعي لنقابة المعلمين لليوم الثاني علي التوالي

جامعة قناة السويس تنظم مسابقة لأفضل بحث تطبيقي للطلاب

صقر: الوضع العربي حرج بالنسبة للابتكار والملكية الفكرية

جامعة مصر توقع اتفاقية مع مونبلييه الفرنسية لدعم المسيرة العلمية

خطابات ندب المراقبة في لجان الثانوية العامة نهاية الشهر

الأمصار

جيسيكا عازار تُدلي بصوتها في الانتخابات اللبنانية

أبرز عناوين الصحف السعودية

الرئيس اللبناني يدلي بصوته في الانتخابات البرلمانية

نبيه برى وزوجته يصوتان في الانتخابات اللبنانية

سعد الحريري يُدلي بصوته في الانتخابات البرلمانية اللبنانية

مرايا الابداع

تلميذ يطرد الخوف بالنحت والذكاء الاصطناعي

ads
منوعات

أول صور لأصغر أفراد الأسرة المالكة في بريطانيا

جين مرتبط بالصداع النصفي يساعد البشر على التكيف مع برودة الطقس

وارن بافيت يريد شراء المزيد من أسهم "آبل"

ولاد الكار

«الأعلى للإعلام»: إرسال معايير الدراما إلى رؤساء القنوات قبل رمضان

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

اختراع إماراتى لعلاج خشونة الركبة

الدستور على فيسبوك
ads