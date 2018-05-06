الصين تعتزم إطلاق صاروخ مكوكي بمحرك سوفيتي

أكد المصمم في المعهد الصيني الموحد لبحوث وتكنولوجيا الصواريخ، لون ليهاو، أن الصين تخطط لإطلاق أول صاروخ مكوكي بمحرك سوفيتي عام 2020.



وحسب «SpaceNews»، قال المصمم، خلال الندوة الدولية حول الاستخدام التجاري للفضاء الخارجي، يوم 24 أبريل الماضي، إن الصين ستستخدم صواريخ نقل من طراز «لونغ مارش 8» في الاختبارات التكنولوجية.. وتخصص هذه الصواريخ لنقل حمولة 700 كلجم إلى 4.5 طن إلى الفضاء.



ويفترض أن تكون الوحدة المركزية للصاروخ الجديد مقتبسة من الصاروخ «لونغ مارش 7»، يضاف لها معجلان جانبيان من الصاروخ «لونغ مارش 11».



أما المرحلة الثانية، فهي من عناصر الصاروخ الناقل «لونغ مارش 3 A»، وسوف تستخدم المحركات السوفيتية RD-120 التي تعمل بالكيروسين والأكسجين السائل في المرحلة الأولى والمعجلات الجانبية.



ويخطط للحفاظ على الوحدة المركزية «لونغ مارش 8»، من خلال تخفيض قوة دفع المحرك (كما في صواريخ فالكون 9) والمحركات الجانبية بمساعدة المظلات.

وتخطط المؤسسة الصينية للعلوم والتكنولوجيا الفضائية لجعل جميع الصواريخ الفضائية الصينية مكوكية بحلول عام 2035.

