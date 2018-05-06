"عشماوى": نعمل على توفير فرص استثمارية عبر 5 محاور

كشف الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد وزير التموين للاستثمار، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن أهداف جهاز تنمية التجارة الداخلية تصب في توفير الفرص الاستثمارية من خلال 5 أنماط، "مناطق لوجستية تخدم المحافظات، وأسواق جملة ومراكز تجارية وسلاسل التجارية ومنافذ خاصة بالتوزيع".



وأوضح عشماوي أن حجم التجارة الداخلية يمثل 17% من الناتج القومي، ونسعى لزيادتها خلال 3 سنوات لـ21%، حيث إن الجهاز يتوجه للمحافظات الأكثر احتياجًا، والمحرومة من الاستثمارات بقطاع التجارة.



وتابع رئيس الجهاز أن خطة عمل الجهاز تتضمن التوجه للمحافظات النائية، مثل الصعيد، الذي يتمتع بقوة بشرية كبيرة، بالإضافة للقدرة المالية، وتم توفير فرصة استثمارية بمحافظة قنا بالفعل واستثمار 15 فدانًا بها بجانب محافظات القناة.