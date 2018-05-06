معاينة النيابة فى حادث الرحاب: الأعيرة خرجت من مسدس واحد "غير مرخص"

كشفت معاينة نيابة القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد سلامة، رئيس النيابة، في واقعة قتل رجل أعمال لأسرته المكونة من 4 أفراد بالرحاب، أن الأعيرة النارية المستخدمة في قتل الثلاثة أفراد والسيدة وزوجها، هي ذاتها الأعيرة المنطلقة من أداة الجريمة بجانب جثة المجني عليه "مسدس غير مرخص".



وتبين العثور علي 6 طلقات نارية مستخدمة في الحادث، وتوصلت التحقيقات إلى أن الدافع وراء القتل تراكم الديون التى تجاوزت مليونى جنيه.



وأضافت تحقيقات النيابة، خلال المعاينة الأولية لفيلا المجنى عليهم، وجود مصوغات الأسرة بكامل حالتها، ما ينفى السرقة إلا أن تشريح الجثث أثبت أن الأعيرة النارية المستخدمة هى ذاتها نفس الأعيرة الموجودة في المسدس غير المرخص، الذي عثر عليه بجوار الجثة.



وبالتحريات تبين تحرير محضر من قبل ضد المقاول من أحد الأشخاص، لتأخره عن سداد بعض الديون المستحقة ومروره فى الأشهر الأخيرة بضائقة مالية.



باستدعاء جيران الأسرة القتيلة، الذين أدلوا بأقوالهم خلال تحقيقات النيابة، وأكدوا بانبعاث رائحة كريهة من الفيلا والتى كشفت عن جريمة القتل البشعة.



تم إبلاغ قسم شرطة التجمع الخامس، وبالتحريات تبين أن مقاول "رجل أعمال" وراء قتل أسرته لمروره بضائقة مالية بعد استبعاد أى واقعة سرقة.



كان صاحب شركة، أطلق الرصاص على أولاده الثلاثة وزوجته ثم تخلص من حياته في مسكنه بمنطقة الرحاب، هربًا من مواجهة الاتهام بالنصب والاحتيال على آخرين.