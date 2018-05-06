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الأحد 06/مايو/2018 - 11:32 ص

" جاباي": لا أثق في منح "نتنياهو" و"ليبرمان" قرار شن الحرب

نتنياهو
نتنياهو
سارة الشلقاني
dostor.org/2158291

قال آفي جاباي، زعيم المعارضة الإسرائيلية: "لا يثق في منح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع أفيجدور ليبرمان، حرية اتخاذ قرار الحرب بشكل منفرد"، حسبما نشرت صحيفة «يديعوت أحرنوت» الإسرائيلية.

وأضاف: "لا يمكنني الثقة في قرار الاثنين، فهما لا يثقان في بعضهما من الأساس، فمن الممكن في جلسة للكابينت يقول نتنياهو أن ليبرمان غير قادر على اتخاذ قرار في أي جلسة، سيخرج ليبرمان يقول أن نتنياهو كاذب ومحتال".

ووافق الكنيست الإسرائيلي، الأسبوع الماضي، بالقراءة الثانية والثالثة على منح "ليبرمان" و"نتنياهو" صلاحية اتخاذ قرار الحرب دون العودة للحكومة.

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