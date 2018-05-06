ما معنى انخفاض التضخم وارتفاع النمو في مصر؟

تصريحات عديدة أثارت جدلًا بعد مؤتمر صندوق النقد الدولي، إذ قال ديفيد ليبتون، النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولى، إن الاقتصاد المصرى يشهد خلال هذه الفترة تعافيًا للصادرات والسياحة، حيث بلغ النمو فى العام الجارى حتى وقتنا هذا 5.2%، كما يتوقع انخفاض التضخم إلى 11%.



وترصد "الدستور" معنى انخفاض التضخم وارتفاع النمو...



"ماهو التضخم"

التضخم هو المعدل الإجمالي لزيادة سعر السلع والخدمات في اقتصاد ما خلال فترة معينة من الزمن، هو مقياس لتخفيض قيمة عملة بلد ما. ويطلق على عكس التضخم الانكماش.



"التضخم وسعر الفائدة"

يعتبر خفض مستويات التضخم، أحد الأهداف الأساسية للسياسة النقدية التي يتبناها البنك المركزي في أي دولة بالعالم، فالعلاقة بين التضخم وسعر الفائدة غالبا ما تكون طردية، فكلما ارتفع التضخم لجأت السياسة النقدية لرفع الفائدة لحماية صغار المودعين.



وترتبط الفائدة بعلاقة سلبية بالاستثمار، فكلما ارتفعت الفائدة زادت تكلفة الاقتراض بالبنوك فانخفضت معدلات الاستثمار والتشغيل والعكس صحيح.



"ما هو النمو الاقتصادي؟"

هو تحقيق زيادة في الدخل أو الناتج القومي الحقيقي عبر الزمن، ويقاس معدل النمو الاقتصادي عادة بمعدل النمو في الناتج أو الدخل القومي الحقيقي.



"عوامل ارتفاع معدل النمو الاقتصادي"

هناك العديد من العوامل التى تساعد على ارتفاع معدل النمو الاقتصادى، وهى توافر الموارد الاقتصادية ومنها الموارد البشرية والمالية، والتقدم التكنولوجى، والاستخدام الأمثل والشامل للموارد الاقتصادية من خلال استغلال جميع الموارد المتاحة، والتعديل الفورى للسياسات الاقتصادية المتبعة بما يتلاءم مع طبيعة الوقت من خلال التشريعات القانونية التى تنظم عمليات التجارة والاستثمار.