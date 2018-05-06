"عشماوي": إنشاء سلاسل تجارية وأسواق متطورة بالمحافظات

أكد الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد وزير التموين للاستثمار، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن خطه عمل الجهاز الحالية تتضمن توطين وجذب استثمارات جديدة بهدف إنشاء سلاسل تجارية وأسواق متطورة ومناطق تجارية ولوجستية في جميع المحافظات بهدف توفير السلع الغذائية للأُسر المصرية، وتقليل الحلقات الوسيطة والفاقد والتالف، فضلًا عن توفير آلاف فرص العمل، مما ينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد القومي.



وأضاف رئيس جهاز تنمية التجارة الداخليةأن مشروع موازنة الجهاز 2018 – 2019 يستهدف زيادة الإيرادات بنسبة 40% لتصل إلى 125 مليون جنيه.



واقترح رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية تشكيل لجنة فنية من أعضاء مجلس الإدارة لبحث ودراسة طرق عرض الفرص الاستثمارية بالشراكة مع القطاع الخاص والمستثمرين بالتوازي مع طرحها بنظام حق الانتفاع.



وتابع "عشماوي" أن الجهاز يستهدف جذب مستثمرين جدد ومطورين في مجالات أخرى غير التجارة، موضحًا أنه لأول مرة في مصر تكون هناك خريطة استثمار واضحة وجادة.



جاء ذلك خلال استعراض مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية برئاسة الدكتور إبراهيم عشماوي، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، الحساب الختامي للعام المالي 20162017، محققًا إيرادات تعادل نصف المصروفات لأول مرة منذ إنشائه عام 2008.