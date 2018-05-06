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الأحد 06/مايو/2018 - 11:31 ص

"نحو": 5 مراكز اقتراع للناخبين العراقيين المقيمين بمصر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أش أ
dostor.org/2158286

قال حازم قاسم نحو، مدير مكتب الانتخابات البرلمانية للجالية العراقية في مصر:" إن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات خصصت خمسة مراكز ليدلي أبناء الجالية العراقية بأصواتهم بها يومي 10 و11 مايو الجاري، وهما اليومان المخصصان لاقتراع للمقيمين بالخارج في الانتخابات".

وأضاف "حازم" في تصريحات صحفية أن هناك ثلاث مراكز في القاهرة الكبرى في مدينة نصر، والمهندسين، و6 أكتوبر، كل مركز منها يضم خمس لجان اقتراع، بالاضافة إلى مركز في الإسكندرية يضم أربع لجان، ومركز في مدينة المنصورة يضم أربع لجان اقتراع.

أوضح أنه لا توجد إحصاءات دقيقة بالنسبة لعدد من الناخبين العراقيين في مصر، وقال إن العدد التقريبي الذي توصلنا إليه يتراوح ما بين 20 إلى 25 ألف شخص موزعين على مدن مصر المختلفة، مشيرًا إلى أنه تم توزيع المراكز على المناطق التي يوجد بها كثافة عالية للجالية العراقية.

وحول طريقة تقسيم الناخبين على اللجان، قال "نحو" إنه في انتخابات الجاليات خارج العراق، لايوجد سجل ناخبين جاهز، وإنما سننشئ سجل الناخبين بعد مجئ الناخب،حيث يتم توزيع الناخبين على اللجان حسب الكثافة، إذ يستطيع الناخب أن يدخل أي لجنة ويدلي بصوته.

وأضاف أنه لايوجد دوائر مخصصة للمغتربين العراقيين في البرلمان، ولكن الناخب يدلي بصوته على أساس مسقط رأسه أو المحافظة المسجل فيها من خلال الوثائق التي يحملها سواء جهة الإصدار أو مكان الإقامة وبناء على ذلك يحصل على ورقة التصويت المخصصة للمنطقة العراقية المسجل فيها.

وأوضح أن الفرز سيتم خارج العراق وسيتم إرسال النتائج عّن طريق الأقمار الصناعية للعراق، وسيقوم المكتب بعملية الفرز عن طريق كادر متخصص تم تدريبه.

ولفت إلى أن هذه الانتخابات تشهد نقلة نوعية في عمل مفوضية الانتخابات، وهي أجهزة العد والفرز وعملية إرسال النتائج إلكترونيا، فلن يتدخل العنصر البشري في عملية عد وفرز الأوراق ولكن بعد انتهاء الاقتراع يتم عدها وفرزها بواسطة جهاز إلكتروني مخصص لذلك وترسل النتائج بعد انتهاء الفرز بدقائق إلى مركز العد في بغداد.

وقال:" إننا وجهنا دعوة لكافة وكلاء الكيانات السياسية العراقية وللمراقبين الدوليين والمحليين ووسائل الإعلام للمتابعة بحيث يحصلون على بطاقات خاصة يتمكنوا من خلالها من تغطية الانتخابات في كافة المراكز".

ووجه شكره وتقديره للسلطات وللجهات الأمنية المصرية وللشعب المصري كله على التعاون الكبير الذي أبدوه لتسهيل مهمة المكتب، مشيرًا إلى أن كل الجهات المعنية قدمت كل سبل المساعدة.

وحول علاقة مكتب انتخابات الجالية العراقية بمصر بالسفارة العراقية في القاهرة، قال إن علاقتنا بالسفارة تتمثل في تقديمها الدعم اللوجستي والإداري للمفوضية فقط من خلال دورها في مخاطبة الجهات المصرية.

وأضاف:" كان لنا اجتماع مع سفير العراق في مصر الدكتور حبيب الصدر في اليوم التالي لوصولنا للقاهرة، وكان الاتفاق واضح جدًا بأنه لا دخل للسفارة في عمل المفوضية وفقا للقواعد المتبعة في هذا الشأن".

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