"أكيومن": نستهدف مضاعفة حجم الاصول لـ3.2 مليار

قال شركة «أكيومن» لإدارة المحافظ وصناديق الاستثمار، إنها تستهدف، مضاعفة حجم أصولها المُدارة لتصل إلى 3.2 مليار جنيه بنهاية العام الجاري 2018.



وأشارت رنا العدوي، رئيس مجلس إدارة «أكيومن»، إلى أن استراتيجية الشركة لمضاعفة قاعدة أصولها المًدارة والبالغة نحو 1.6 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من العام الجاري، ترتكز على إقتناص عدد من المحافظ المالية الجديدة لمستثمرين أجانب وعرب، فضلًا عن دعم حجم المحافظ المالية المُدارة حاليًا عبر تنويع استثماراتها.



وأضافت أن الفترة الراهنة تشهد مفاوضات جادة لاقتناص محفظة مالية لأحد المستثمرين الأجانب، بالإضافة لنحو 3 محافظ لمستثمرين بدول الخليج لاسيما السعودية، متوقعه إتمام عملية الإدارة قبل نهاية العام.