ضبط عاطل بحوزته حشيش وهيروين فى الغربية

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة بسيون بمحافظة الغربية، من ضبط عاطل بحوزته كميات مختلفة من المواد المخدرة.



تلقى اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، إخطارًا من اللواء أيمن لقية، مدير المباحث الجنائية، بضبط "عادل.م.ط"، عاطل ومقيم بمدينة بسيون بحوزته 4 قطعة متوسطة الحجم من الحشيش المخدر تزن حوالي 80 جرامًا ولفافة بلاستيكية صغيرة الحجم تحوي جوهر الهيروين تزن جرامًا تقريبًا وهاتف محمول.



بمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والهاتف المحمول للاتصال على عملائه، وحُرر عن الواقعة المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.