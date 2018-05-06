16.7 مليار دولار للحد من الفقر المدقع في الصين

قررت الحكومة الصينية تخصيص مبلغ 20 مليار يوان، لدعم المناطق شديدة الفقر في البلاد، ووزَّعت الحكومة المركزية الصينية جميع الأموال المخصصة لصناديق الحد من الفقر لعام 2018 على الحكومات المحلية، شهرين قبل الموعد الذى تم فيه توزيع هذه الأموال العام الماضي.



وتبلغ أموال الحد من الفقر 106 مليارات يوان (16.7 مليار دولار أمريكي) هذا العام، وسيتم استخدام الـ20 مليار يوان الإضافية لدعم المناطق شديدة الفقر.



وحثت وزارة المالية، الحكومات المحلية، على مساعدة أكثر 832 منطقة فقيرة في البلاد لاستغلال هذه الأموال بشكل كامل.



وتسعى الصين لانتشال 10 ملايين شخص ريفي آخر من الفقر خلال عام 2018.