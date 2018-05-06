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الأحد 06/مايو/2018 - 11:28 ص

"المصيلحي": حريصون على تذليل العقبات أمام المستثمرين

وزير التموين
وزير التموين
نرمين محمود الدهان
dostor.org/2158278

استعرض مجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية برئاسة الدكتور إبراهيم عشماوي، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، الحساب الختامي للعام المالي 20162017.

وأشار المجلس أنه تم تحقيق إيرادات تعادل نصف المصروفات لأول مرة منذ إنشائه عام 2008، حيث قدرت المبالغ خلال تلك الفترة بنحو 150 مليون جنيه خسائر.

وأكد الدكتور على المصيلحي حرص جهاز تنمية التجارة الداخلية على التواصل المستمر مع المستثمرين، لتذليل أي عقبات قد تواجههم، وتوطين استثمارات جديدة فى المحافظات.

وأضاف وزير التموين، خلال أول اجتماع لمجلس الإدارة الجديد، أن أهداف الجهاز تصب فى توفير الاستثمارات بالتجارة الداخلية، منها التوسع فى إنشاء المناطق اللوجستية تخدم المحافظات، وإنشاء أسواق جملة ومراكز تجارية وسلاسل التجارية ومنافذ خاصة بالتوزيع.

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