استطلاع يكشف تفاوت المؤيدين لطرفي الائتلاف الحاكم بألمانيا

كشف استطلاع حديث عن استمرار تراجع تأييد المواطنين الألمان للحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك بالائتلاف الحاكم بألمانيا، بعد انتخاب الرئيسة الجديدة له أندريا نالس.



وأوضح استطلاع معهد "إمنيد" لقياس مؤشرات الرأي الذي تم إجراؤه بتكليف من صحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد، أن تأييد الحزب تراجع بنسبة نقطة مئوية وبلغ 17%.



وفي المقابل، ازداد تأييد المواطنين للاتحاد المسيحي، الشريك في الائتلاف الحاكم، بنسبة نقطتين مئويتين وبلغ 34%، وبذلك بلغ تأييد المواطنين له ضعف تأييد المواطنين للاشتراكيين الديمقراطيين، بحسب الاستطلاع.



يشار إلى أن الائتلاف الحاكم في ألمانيا يتكون من الحزب الاشتراكي الديمقراطي والاتحاد المسيحي الذي تتزعمه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، المكون من حزبها المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي بولاية بافاريا.



ويأتي حزب البديل لأجل ألمانيا "ايه اف دي" اليميني المعارض في المرتبة الثالثة بعد طرفي الائتلاف الحاكم بنسبة 14% في هذا الاستطلاع.



وحقق حزب الخضر الألماني نسبة 12% مجددًا، فيما تراجع حزب اليسار المعارض بنسبة نقطة مئوية ووصل إلى 10%، وتراجع الحزب الديمقراطي الحر أيضا بنسبة نقطة مئوية وبلغ تأييد المواطنين 8 %.



ومن جانبها، أوصت وزيرة الأسرة الألمانية فرانتسيسكا جيفي، حزبها الاشتراكي الديمقراطي بمزيد من التقارب للمواطنين، وقالت: "السياسة الوجيهة تبدأ بتأمل الواقع. يتعين علينا تحقيق شيء ملموس، شيء محسوس في الحياة اليومية، وإظهار أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي يساند شيئا ما من خلال تحقيق أوجه نجاح سياسية".



يشار إلى أن هذا الاستطلاع شمل 1507 أشخاص وتم إجراؤه في الفترة بين يومي 26 أبريل الماضي و2 مايو الجاري.

