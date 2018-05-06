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الثقافة
الأحد 06/مايو/2018 - 11:27 ص

النص الأدبي عند فرويد يخفي حقيقة المجتمع والثقافة

النص الأدبي عند فرويد
زينب إبراهيم
dostor.org/2158276

يعد "سيجموند فرويد" من أشهر الأطباء النفسيين، ومؤسس علم التحليل النفسي، وبمناسبة حلول ذكرى ميلاده اليوم الأحد 6 مايو، نذكر وجهة نظر فرويد من الأدب والشخصيات الأدبية.

إن وقائع قصة فلفهلم جانسن أوحت لفرويد إمكانية القيام بمقاربة يحاول خلالها الربط بين رغبات الفنان من جهة وأحلام اليقظة التي ذكرها البطل من جهة أخرى، فالنص الأدبي بالنسبة له يخفي الحقيقة الخطرة، أي حقيقة المجتمع، والحضارة والثقافة، هذه المجالات التي يعتبر فرويد أنها تقمع الغرائز ولا تسمح ببروزها.

هكذا يبدو الإبداع الأدبي نسيجا غريبا من الوقائع يجعل اللامرئي ظاهرا، ولكن هذا الظهور يكون سطحيا ومحتشما وهنا يتدخل المحلل النفسي بالتحليل والتأويل، فيتمكن من تعرية ما يريد إخفاءه النص وفضح الصراعات التي تكتسح حياة الفنان النفسية.

فعلى غرار تأويل فرويد للأحلام، يؤكد فرويد أن استيهامات بطل القصة هي في الأصل تواصل لرغبات الفنان المكبوتة، فالفنان وصل إلى درجة الوعي بهذه الرغبات، لذلك يحاول التخلص منها، ولكن بطريقة ترضي المجتمع، وتجعل من القارىء مشاركا في عملية التطهير النفسي التي يريدها، وذلك بواسطة قدرته على إعلاء رغباته المكبوتة، وتحويلها إلى أداة إيجابية لفهم الواقع.

إلا أن طريقة التحليل النفسي للإنتاج الأدبي ليست الطريقة الوحيدة التي نستطيع بواسطتها تفسير بواعث الإبداع وأسبابه، إذ أن للحالة الإجتماعية والطبقة دورا في هذه العملية المعقدة، وتبقى لإمكانية التركيز على جانب الحرمان العاطفي، لتفسير بواعث الإنتاج الأدبي هامشا محدودا.

يُذكر أن هذا التحليل ورد في مقال لمحمود بلقاسم.

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