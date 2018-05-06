"الجزايرلى": إلغاء التأمين النقدى لعمليات الاستيراد قرار إيجابى

قال أشرف الجزايرلى رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، إن قرار البنك المركزي، بإلغاء التأمين النقدي على العمليات الاستيرادية لأغراض التجارة التي تتم على قوة الاعتمادات المستندية، التي تفتح لتمويل استيراد سلع لحساب الشركات التجارية أو الجهات الحكومية، إيجابى ويساعد المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على التنافسية مع المنتجات المستوردة من الخارج.



وأوضح "الجزايرلي" في تصريحات لـ"الدستور" أن القرار جاء في مصلحة الصناعات الغذائية التي سوف تساعد على المنافسة من خلال تقليل التكلفة للخامات المستوردة من الخارج، وبخاصة أن معظم الخامات التي تتدخل في الصناعات الغذائية مستوردة من الخارج وكانت هي المشكلة التي تواجه الصناعة بشكل عام، مشيرا إلى أن ذلك القرار تكملة للقرارات البنك المركزي الخاص بالمساعدة للصناعات الصغيرة والمتوسطة.



ورفض بند السماح للمستوردين بالاحتفاظ بالفواتير الاستيرادية لفترة زمنية قبل تسلميها للبنك، ما قد يتسبب في حدوث غش تجاري أو تلاعب من التجا.