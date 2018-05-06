«أنغام فلكلورية مصرية».. إصدار جديد عن عالم الموسيقى

صدر حديثًا عن سلسلة عالم الموسيقى، التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، كتاب بعنوان «أنغام فلكلورية مصرية»، للمؤلف الدكتور تيمور أحمد يوسف، الأستاذ بالمعهد العالى للموسيقى العربية بأكاديمية الفنون.



ويعنى الكتاب بدراسة الموسيقى الشعبية، كواحدة من أهم موضوعات البحث العلمي للفنون، ولا زالت الحضارات والثقافات المتوارثة مادة غنية للباحثين والدارسين لمعرفة أصول المادة الشعبية.



وقسم المؤلف الكتاب إلى جزئين الجانب النظرى، وشمل موضوعات شيقة منها الموسيقى والغناء الشعبي عبر الحضارات القديمة، ثم عبر التاريخ الميلادى، ومن بعدها عبر الحضارة العربية والتاريخ الهجري، وبعد ذلك قدم تعريفًا لعلم الفلكلور وعلاقته بالموسيقى والغناء الشعبي.



أما الجانب العملى فقام من خلاله بعرض نماذج من تراث الغناء الشعبي في مناسبات مختلفة، وكذا أغنيات الأطفال والخطبة والزواج، وأيضًا نماذج من الرقص الشعبي، وتوضيح أهمية العنصر الإيقاعي في هذه المناسبات، وأعقبهم بنماذج لبعض ألحان الطقوس والشعائر الدينية في مناسبات متنوعة.