عمومية "الصخور العربية" تعتمد نتائج الأعمال وترحيل الأرباح

أقرت الجمعية العامة العادية لشركة الصخور العربية للصناعات البلاستيكية، الموافقة على نتائج أعمال السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2017.



وقالت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم الأحد، أن العمومية اعتمدت تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال 2017، وإبراء ذمة أعضائه عن الفترة.



وصدقت العمومية على تفويض رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو العضو المنتدب، في إبرام عقود معاوضة أو تأجيرية أو بيعية أو شرائية لأصل من أصول الشركة.



ووافقت العمومية العادية على ترحيل الأرباح بعد اقتطاع الاحتياطي القانوني، كما قررت إعادة تشكيل مجلس الإدارة.



ووافقت العمومية على استقالات أعضاء مجلس الإدارة المستقالين.



يشار إلى أن مجلس الإدارة قرر قبول استقالة أنور محمود عبدالعال شحاتة، من عضوية مجلس الإدارة.



كما قرر المجلس تعيين كل من عاطف عبدالسميع محمد عياد، ومحمد أحمد علي كليب، عضوين تنفيذيين بالشركة.



كانت القوائم المالية لشركة الصخور العربية للصناعات البلاستيكية أظهرت خلال 2017، انخفاضا في الأرباح بنسبة 62.8% لتبلغ 953.02 ألف جنيه، مقابل أرباح بلغت 2.56 مليون جنيه في 2016.



وكشفت القوائم المالية للشركة، تدنيا بالمبيعات السنوية، حيث بلغت في 2017، نحو 6.08 مليون جنيه، مقارنة بمبيعات قيمتها 11.48 مليون جنيه قبل عام.