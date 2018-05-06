أرباح "الشرقية الوطنية للأمن الغذائى" تتراجع 27% فى 3 أشهر

أظهرت القوائم المالية لشركة الشرقية الوطنية للأمن الغذائي خلال الربع الأول من 2018، تراجع أرباحها بنسبة 27% على أساس سنوي.



وأوضحت الشركة في بيان لبورصة مصر، اليوم الأحد، أنها حققت أرباحًا بلغت 1.8 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية في مارس 2018، مقابل أرباح بلغت 2.5 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2017.



وتراجعت مبيعات الشركة خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 12.4 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 12.5 مليون جنيه في الربع المقارن من 2017.



وأظهرت القوائم المالية للشركة، خلال 2017، ارتفاعًا في الأرباح بنسبة 53.7% لتبلغ 5.64 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 3.67 مليون جنيه بنهاية 2016، وذلك بعد احتساب الضرائب.



وانخفضت المبيعات هامشيًا خلال 2017، حيث بلغت 47.61 مليون جنيه، مقابل مبيعات قُدرت بـ48.57 مليون جنيه على أساس سنوي.