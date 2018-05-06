أكثر من 57 ألف مرشح يتنافسون في الانتخابات البلدية بتونس

بدأ التونسيون، اليوم الأحد، التصويت في أول انتخابات بلدية حرة في خطوة أخرى لترسيخ الانتقال الديمقراطي الصعب، الذي تشوبه خيبة الأمل من نقص الوظائف والفرص الاقتصادية.



وفتحت مكاتب الاقتراع، في حدود الساعة الثامنة صباحا، أبوابها أمام الناخبين، للإدلاء بأصواتهم في أول انتخابات بلدية بعد ثورة يناير 2011، على أن تنتهي عملية التصويت في الساعة السادسة مساء.



وسيختار المقترعون، وعددهم 5.3 مليون ناخب في هذه الانتخابات، ممثليهم في 350 دائرة بلدية بمختلف جهات البلاد، وهي خطوة مهمة لإرساء تجربة الحكم المحلي، ونظام اللامركزية الذي نصّ عليه الباب السابع من الدستور.



ووفقًا للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، يتنافس أكثر من 57 ألف مرشح، كثير منهم من النساء والشباب.



ويتوقع أن يحصد حزب النهضة الإسلامي، ومنافسه العلماني نداء تونس، غالبية المقاعد في الانتخابات البلدية، بينما تسعى أحزاب المعارضة إلى تعزيز حضورها واقتناص مكاسب مهمة في هذه الانتخابات.



كما تسعى قوائم مستقلة عديدة يترأسها شبان إلى خلق المفاجأة.



ووسط توقعات بعزوف عن الانتخابات، بسبب خيبة الأمل، مع تفشي البطالة خصوصا في صفوف الشباب، دعا الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، التونسيين، يوم الجمعة الماضى، للتوجه لصناديق الاقتراع لاختيار مرشحيهم.



وقال: «هذا الأحد لن يكون كالمعتاد، لأول مرة الشعب التونسي مدعو للمشاركة في الانتخابات البلدية، على الشعب التونسي التجند للتصويت، الدستور منح التونسيين حق تقرير المصير، وهذه مناسبة لنختار من نريد».



وبعد حوالي ساعتين من فتح مكاتب الاقتراع، بدا الإقبال ضعيفًا أمام مراكز الاقتراع في أغلب المناطق في تونس، وما زالت الحركة بطيئة في أغلب مراكز الاقتراع بتونس العاصمة، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.



ولاقت تونس إشادة لكونها قصة النجاح الوحيدة في ثورات الربيع العربي، إذ أطاحت برئيسها السلطوي زين العابدين بن علي، الذي حكمها لسنوات طويلة دون أن يتسبب ذلك في الكثير من العنف أو حرب أهلية أو العودة إلى الحكم الاستبدادي.



لكن منذ فترة طويلة أفسح الحماس للتغيير الديمقراطي الطريق للغضب من مستويات المعيشة المنخفضة، والتي دفعت بعض التونسيين لعبور البحر المتوسط في رحلات الهجرة غير الشرعية المحفوفة بالأخطار إلى أوروبا؛ بحثًا عن عمل كما دفعت قلة للتحول إلى التشدد الإسلامي.