"القضاء الأعلى" يوافق على ندب 7 قضاة للجنة التصرف فى أموال الإرهابيين

قال المستشار محمد عيد محجوب، مساعد أول وزير العدل، إن مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار مجدى أبو العلا، رئيس محكمة النقض، وافق على ندب 7 من قضاة محاكم الاستئناف، لتشكيل لجنة التحفظ وإدارة والتصرف فى أموال الجماعات أو الكيانات الإرهابية، بعد موافقة وزير العدل عليهم.



وأضاف محجوب أن المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل، أرسل ترشيحات تتضمن أسماء 7 من القضاة من محاكم الاستئناف بينهم من على درجة رئيس استئناف، لمجلس القضاء الأعلى، ووافق الأخير خلال اجتماعه الأسبوع الماضى على هذه الترشيحات.



وأوضح مساعد أول وزير العدل أن هذا التشكيل ينتظر حاليًا صدور قرار جمهورى به، لتبدأ هذه اللجنة فى عملها على الفور، وتمارس صلاحياتها التى أسندها لها القانون.