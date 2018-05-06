بالصور.. أهالي "باكوس" يصنعون أكبر فانوس في الإسكندرية

لشهر رمضان الكريم طبيعة خاصة في الاحتفال عند المصريين، ومنهم السكندريون الذين يتبارون في تزيين مناطقهم مع قرب الاحتفال بالشهر المبارك، فلا يوجد منطقة أو شارع إلا وتتزين بالفوانيس وأشرطة الزينة الملونة.



وفي شارع السوق، بمنطقة باكوس شرقي الإسكندرية، قرر الأهالي هناك أن يضيفوا لمستهم الخاصة حيث ابتكروا فانوسا عملاقا يخطف أنظار المارة لتتميز به المنطقة عن باقي مناطق المحافظة.



وقال الحاج أحمد الحاجو، صاحب فكرة الفانوس، لـ"الدستور"، فكرة عمل فانوس كبير الحجم، جاءتني لتتميز منطقة باكوس عن جميع شوارع ومناطق الإسكندرية، حيث إننا نسعى كل عام لعمل فانوس مختلف لكي نسعد أطفال وأهالي المنطقة، مشيرا إلى أن طول الفانوس بلغ ٤٥ مترًا.



وأشار الحاجو إلى أن الفانوس يحتوي على ١٥ ألف لمضة للإضاءة، مكونة من ٧ ألوان، مضيفا أن الفانوس يتم تشغيله بالريموت كنترول، وله ٧ أشكال مختلفة لتشغيل الإضاءة.



وتابع: "الفانوس مثبت علي "ويرات" حديد بـ 8 أحبال حديد تم ربطهم على ٤عقارات".



وعن تكلفة الفانوس أشار إلى أن تكلفته بلغت ٦٠ ألف جنيه، قائلا: "نفسي أدخل بيه موسوعة جينيس".