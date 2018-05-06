"الوطنية للمتاحف" تهدي مطبوعات لمتحف الفن اﻹسلامي

تستعد اللجنة الوطنية المصرية للمتاحف للاحتفال باليوم العالمي للمتاحف خلال شهر مايو الجاري، حيث قرر مجلس إدارة اللجنة إهداء مجموعة من المطبوعات المتخصصة إلى متحف الفن الإسلامي في القاهرة تاكيدا لتعزيز دور مكتبة المتحف في خدمة الباحثين ومحبي الفن الإسلامي.



وقال الدكتور خالد عزب، رئيس اللجنة المصرية للمجلس الدولي للمتاحف، في تصريح اليوم، إن مكتبة متحف الفن الإسلامي واحدة من أفضل المكتبات في مجال تخصصها، مشيرا إلى أن اللجنة سبق أن عززت مكتبات عدد من المتاحف كان منها متحف الحضارة ومتحف النوبة وذلك بدعم من مكتبة الإسكندرية.



وأضاف أنه تقديرا للتعاون البناء بين اللجنة وكلية الآثار بجامعة الفيوم فستهدي اللجنة بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف لمكتبة الكلية مجموعة من المطبوعات.



على جانب آخر، تعلن اللجنة المصرية للمتاحف خلال الأيام القادمة أسماء الفائزين بجوائزها السنوية وكذلك خطة العمل للعام المقبل؛ وأبرزها إقامة معرض "العرب- أوروبا" المشترك المقرر أن ينظم في إيطاليا بالاشتراك مع اللجنة الأوربية للمتاحف واللجنة الإيطالية للمتاحف.