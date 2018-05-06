"الجزار": مصر تهدف لزيادة الرقعة العمرانية إلى 14%

التقى الدكتور عاصم الجزار، نائب وزير الإسكان للتخطيط العمرانى والتطوير الحضرى، وفدًا من المسئولين السعوديين، لعرض التجربة المصرية فى مجال الإسكان، والتخطيط والتنمية العمرانية.



وقدم الدكتور عاصم الجزار عرضًا عن تجربة وزارة الإسكان المصرية، ولا سيما فى الـ4 سنوات الأخيرة منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى المسئولية، حيث شهدت هذه الفترة قفزة هائلة فى مجالات التطوير العمرانى المختلفة، موضحًا أن الدولة المصرية تهدف إلى زيادة رقعة المعمور العمرانى إلى 12 – 14 % فى الفترة المقبلة، لمجابهة الزيادة السكانية، وتوفير حياة كريمة للمواطنين، ومن أجل تنفيذ هذا الهدف تعمل الدولة على تنفيذ عدد كبير من الوحدات السكنية لمختلف شرائح المجتمع، وفى مقدمتها مشروع الإسكان الاجتماعى لشريحة الشباب ومحدودى الدخل.





وقال الجزار إن الدولة اقتحمت ملفًا شائكًا كانت تعانى منه منذ عقود، وهو ملف تطوير المناطق العشوائية، حيث أولت القيادة السياسية اهتمامًا كبيرًا لهذا الملف، موضحًا أن وزارة الإسكان تعمل على إعادة توطين قاطنى المناطق العشوائية فى وحدات عصرية تليق بالمواطن المصرى، وبمقابل مادى يتناسب مع إمكاناتهم، بجانب توافر المبانى الخدمية والمساحات الخضراء، من أجل تحقيق مجتمع متكامل الخدمات.



وأضاف أن تطور الدور الذى تؤديه هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان، بشكل كبير فى السنوات الـ4 الماضية، وبدأت الهيئة فى تنفيذ مشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص (المستثمرين والمطورين العقاريين)، بجانب البدء فى إنشاء 15 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع، وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، التى تُعد مركزًا لريادة المال والأعمال، ويتم تنفيذها لتخفيف الضغط السكانى على العاصمة، والسماح لها بالعودة إلى أداء دورها الحضارى والتاريخي.