القاهرة : الأحد 06 مايو 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
10:49 م

خاص.. خالد جلال يصدم الزمالك
08:00 م

أهالى الخنانسة بسوهاج يُشيّعون شهيد «العملية الشاملة»
07:13 م

عميد «طب الأزهر»: انتهينا من تعديل المناهج استعدادًا لتطبيق «نظام الخمس سنوات»
07:03 م

نوبل في «قلة» الأدب!
01:41 م

"الكاثوليكية": اتفاق الفاتيكان والسعودية لا يشمل بناء كنيسة
01:21 م

"العليا" تقضي بعدم دستورية قانون الإصلاح الزراعي
04:47 م

بكين تطلق القمر الصناعي «أبستار 6» لخدمات الاتصالات
04:20 م

تحديث "واتس آب" يهز عرش تطبيقات منافسيه

02:50 م

حسن راتب يُهدى قلادة جامعة سيناء إلى الدكتورة إيناس عبدالدايم
04:47 ص

وزير الإعلام اليمني: الحوثيون يثبتون كل يوم أنهم مجرد عصابة
10:46 م

ماذا حدث لـ«نوبل»؟.. تفاصيل الأزمة الكبرى للجائزة العالمية

10:30 م

اللجنة الانتخابية بتركيا تطلب 100 ألف توقيع في 6 أيام من مرشحي الرئاسة
مصر
الأحد 06/مايو/2018 - 10:03 ص

"الجزار": مصر تهدف لزيادة الرقعة العمرانية إلى 14%

الدكتور عاصم الجزار،
الدكتور عاصم الجزار، نائب وزير الإسكان للتخطيط العمرانى
الدستور
dostor.org/2158116

التقى الدكتور عاصم الجزار، نائب وزير الإسكان للتخطيط العمرانى والتطوير الحضرى، وفدًا من المسئولين السعوديين، لعرض التجربة المصرية فى مجال الإسكان، والتخطيط والتنمية العمرانية.

وقدم الدكتور عاصم الجزار عرضًا عن تجربة وزارة الإسكان المصرية، ولا سيما فى الـ4 سنوات الأخيرة منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى المسئولية، حيث شهدت هذه الفترة قفزة هائلة فى مجالات التطوير العمرانى المختلفة، موضحًا أن الدولة المصرية تهدف إلى زيادة رقعة المعمور العمرانى إلى 12 – 14 % فى الفترة المقبلة، لمجابهة الزيادة السكانية، وتوفير حياة كريمة للمواطنين، ومن أجل تنفيذ هذا الهدف تعمل الدولة على تنفيذ عدد كبير من الوحدات السكنية لمختلف شرائح المجتمع، وفى مقدمتها مشروع الإسكان الاجتماعى لشريحة الشباب ومحدودى الدخل.


وقال الجزار إن الدولة اقتحمت ملفًا شائكًا كانت تعانى منه منذ عقود، وهو ملف تطوير المناطق العشوائية، حيث أولت القيادة السياسية اهتمامًا كبيرًا لهذا الملف، موضحًا أن وزارة الإسكان تعمل على إعادة توطين قاطنى المناطق العشوائية فى وحدات عصرية تليق بالمواطن المصرى، وبمقابل مادى يتناسب مع إمكاناتهم، بجانب توافر المبانى الخدمية والمساحات الخضراء، من أجل تحقيق مجتمع متكامل الخدمات.

وأضاف أن تطور الدور الذى تؤديه هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان، بشكل كبير فى السنوات الـ4 الماضية، وبدأت الهيئة فى تنفيذ مشروعات بالشراكة مع القطاع الخاص (المستثمرين والمطورين العقاريين)، بجانب البدء فى إنشاء 15 مدينة جديدة من مدن الجيل الرابع، وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، التى تُعد مركزًا لريادة المال والأعمال، ويتم تنفيذها لتخفيف الضغط السكانى على العاصمة، والسماح لها بالعودة إلى أداء دورها الحضارى والتاريخي.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 15 ساعة

عميد «طب الأزهر»: انتهينا من تعديل المناهج استعدادًا لتطبيق «نظام الخمس سنوات»

منذ 3 أيام

الأرصاد: طقس اليوم شديد الحرارة.. والقاهرة 38 درجة

منذ 3 أيام

اليوم.. التنمية المحلية تواصل تنفيذ قرارات الإزالة بحي السلام

منذ 5 أيام

اليوم.. إجازة رسمية للعاملين بالقطاع الخاص

منذ اسبوع

مهام إدارة الكوارث والأزمات بوزارة الطيران المدني

منذ اسبوع

«القباج»: 106 آلاف أسرة مستفيدة من «تكافل وكرامة» بالأقصر

الآن

لـ«تخفيف التوتر».. جامعة كامبريدج توزع حيوانات أليفة على الطلبة

شاهد.. «ساندى» بإطلالة صيفية فى جلسة تصوير جديدة

اليوم.. «المركزى» يطرح أذون خزانة بـ15.7 مليار جنيه

العثور على 5 جثث داخل فيلا بمدينة الرحاب

الأكثر قراءة

العثور على 5 جثث داخل فيلا بمدينة الرحاب

عاجل.. أول تأكيد رسمي من «البترول» لزيادة أسعار الوقود

مدير مباحث القاهرة ينتقل لمكان العثور على 5 جثث بالرحاب

خاص.. خالد جلال يصدم الزمالك

ألبومات الصور

بالصور.. «العسيلى» يتألق فى حفل ختام بطولة «جول هاك»

العثور على رفات مئات المقتولين في مذابح التوتسي برواندا (صور)

تنفيذ 2104 من 28024 وحدة إسكان اجتماعى بالعبور (صور)

«الصحة المدرسية» دورة تدريبية لتمريض البحيرة (صور)

نجم الساعة

السهام المارقة.. قصة «المسلسل الملعون» الذى رفضت القنوات المصرية عرضه

ads
الأكثر قراءة

العثور على 5 جثث داخل فيلا بمدينة الرحاب

عاجل.. أول تأكيد رسمي من «البترول» لزيادة أسعار الوقود

مدير مباحث القاهرة ينتقل لمكان العثور على 5 جثث بالرحاب

خاص.. خالد جلال يصدم الزمالك

كشكول

جامعة القاهرة تناقش التنمية المستدامة في إفريقيا

المركز القومي للبحوث ينظم مؤتمرًا عن التنمية الابتكارية المستدامة

جامعة العريش:لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن بدء الدراسة حتي الآن

جداول امتحانات "طب بنات" بالأزهر

طلاب جامعة الأزهر يتأهلون للدور النهائي ببرنامج العباقرة

الأمصار

فتح صناديق الاقتراع في الانتخابات البلدية الأولى بتونس بعد ثورة 2011

مباحثات لعودة السفارة الكندية في ليبيا

انطلاق المارثون الانتخابي في لبنان

نشرة أخبار «الأمصار» المسائية

البارزاني: كردستان مقبلة على حرب دستورية

مرايا الابداع

تلميذ يطرد الخوف بالنحت والذكاء الاصطناعي

ads
منوعات

رحيل مدير معهد جوستاف روسييه الفرنسى لمكافحة السرطان

لـ«تخفيف التوتر».. جامعة كامبريدج توزع حيوانات أليفة على الطلبة

أزمة هروب قرد جيبون من حديقة حيوانات فى بريطانيا

ولاد الكار

«الأعلى للإعلام»: إرسال معايير الدراما إلى رؤساء القنوات قبل رمضان

الصحة

اختراع إماراتى لعلاج خشونة الركبة

الدستور على فيسبوك
ads