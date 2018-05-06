120 ألف جنيه مستحقات ورثة مصري عن فترة عمله بالسعودية

نجح مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بجدة، بالمملكة العربية السعودية، في المتابعة والتواصل مع إحدى الشركات للحصول على مستحقات نهاية الخدمة ورواتب وإجازات مواطن مصري توفى في السعودية، وذلك بقيمة إجمالية تتجاوز 120 ألف جنيه مصري.



وكان وزير القوى العاملة، محمد سعفان، كلف مكتب التمثيل العمالي بجدة بمتابعة شكوى المواطن "ع.ي.الحنفي"، بناء على توكيل من "م.ا.ب" أحد أبناء المتوفى "ا.ب " الذي كان يعمل لدى مؤسسة "أحمد.ا.ا.التجارية" منذ ثمانية أعوام لمساعدته في الحصول على مستحقات ورثة المتوفى، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول.



وقال سعفان إنه تلقى تقريرا عبر المستشار العمالي بجدة عثمان رمضان أكد فيه أن المكتب تواصل مع المدير المسئول بالمؤسسة التي كان يعمل بها المواطن المصري المتوفي للتعرف على مستحقاته والعمل على سرعة صرفها للورثة.



وأشار إلى أنه بعد أكثر من شهرين من المتابعة مع مسئول المؤسسة ووكيل الورثة تم استخراج شيك بمبلغ 20 ألفًا و900 ريال سعودي مقابل تصفية مستحقات نهاية الخدمة، وشيك آخر بمبلغ 5 آلاف و193 ريالا سعوديا باقي رواتب وإجازة، بقيمة إجمالية تتجاوز 120 ألف جنيه مصري.