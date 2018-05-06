وزير خارجية تركيا: سنرد إذا أوقفت أمريكا مبيعات السلاح

قال وزير خارجية تركيا مولود تشاووش أوغلو، اليوم الأحد، إن أنقرة سترد إذا ما أوقفت الولايات المتحدة مبيعات السلاح لها.



ووصف تشاووش أوغلو - في مقابلة مع قناة (سي.إن.إن. ترك) - اقتراحًا من أعضاء في مجلس النواب الأمريكي بوقف مبيعات الأسلحة مؤقتًا، ومن بينها طائرات اف-35، لتركيا، بأنه خطأ وغير منطقي ولا يليق بالتحالف بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي.



ونشر نواب أمريكيون يوم الجمعة تفاصيل مشروع قانون سياسات الدفاع الذي تبلغ قيمته 717 مليار دولار، ويشمل جهود التنافس مع روسيا والصين والإجراء الخاص بمبيعات الأسلحة إلى تركيا.

