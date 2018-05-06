موسى مصطفى موسى يعلن التقدم ببلاغ للنائب العام ضد مواقع إخوانية

قال المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب "الغد"، والمرشح الرئاسى السابق، أن ما نُشر في بعض المواقع التابعة لجماعة الإخوان بشأن القبض عليه ما هى إلا شائعات روجت لها هذه الجماعة الإرهابية بعد خوضه الانتخابات الرئاسية السابقة فى منافسة شريفة أمام الرئيس السيسى.



وأكد مصطفى، فى بيان له، أنه قدم برنامجًا انتخابيًا قويًا، وخاض معركة انتخابية محترمة أمام الرئيس السيسى، كانت بمثابة صفعة قوية لجماعة الإخوان الإرهابية وأصحاب دعوات مقاطعة الانتخابات الرئاسية.



كما أوضح رئيس حزب "الغد" أن جماعة الإخوان لجأت إلى ترويج مثل هذه الشائعات الخبيثة ضده بعد فشل كل مخططاتهم الإرهابية التى كانت تستهدف إفشال إجراء الانتخابات الرئاسية وإسقاط الدولة المصرية.



وأشار إلى أنه سيتقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد القائمين على هذه المواقع الإخوانية لمحاسبتهم طبقا للقانون، وذلك بعد نشرهم أخبارا كاذبة عنه.



ومن المقرر أن يعلن أعضاء المجلس المصرى للقبائل المصرية والعربية تضامنهم مع المهندس موسى مصطفى موسى ضد شائعات الإخوان الكاذبة، وذلك خلال اجتماعهم بمقر حزب الغد يوم الثلاثاء المقبل.



وكان التحالف السياسي المصري، الذى يضم 40 حزبًا سياسيًا والقبائل العربية على مستوى الجمهورية، أعلن تضامنه مع موسى مصطفى موس ضد الشائعات التى رددتها المواقع الإخوانية بشأن القبض عليه، مؤكدًا أن الهدف من هذه الشائعات تشويه صورة مصر والانتخابات الرئاسية التى شهد العالم بنزاهتها.