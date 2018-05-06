الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 8 فلسطينيين من الضفة الغربية والقدس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم 5 مواطنين فلسطينيين من القدس، و3 آخرين من الخليل جنوب الضفة الغربية، فيما أصابت شابا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط خلال اقتحامها للمدينة.



واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ففي القدس، فجر اليوم الأحد، ثلاثة مواطنين بعد دهم منازلهم بصورة وحشية في بلدة العيسوية وسط القدس المحتلة، وتم اقتيادهم إلى مركز اعتقال وتحقيق في المدينة المقدسة، كما اعتقلت شابين من سكان الحي الافريقي الملاصق للمسجد الأقصى المبارك من جهة باب الناظر "المجلس"، وتم اقتيادهما الى مركز تابع للاحتلال في المدينة، وذلك بعد اعتداء مجموعة من المستوطنين عليهما، خلال مشاركتهما في تعليق زينة رمضان بشارع الواد الرئيسي والمفضي الى أبواب الأقصى وأسواق القدس القديمة.



وفي الخليل جنوب الضفة الغربية، أصيب، شاب، بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، اليوم الأحد، وآخرون بحالات اختناق، خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة بيت أمر شمال الخليل، واعتقل ثلاثة مواطنين.



يذكر أن مستوطني البؤر الاستيطانية المقامة على اراضي وممتلكات المواطنين الفلسطينيين، كانوا قد اعتدوا أمس على محال تجارية في سوق الذهب بالخليل والمغلق بقرار عسكري من سلطات الاحتلال وفتحوها وعبثوا بمحتوياتها.



وفي طوباس شمال الضفة، صورت طواقم ما يسمى "بالتنظيم الإسرائيلي"، يرافقها جيب عسكري للاحتلال، اليوم الأحد، منشآت وخيام السكان في الرأس الأحمر، جنوب شرق طوباس.



وقال الناشط الحقوقي عارف دراغمة، إن طواقم "التنظيم الإسرائيلي"، داهمت منطقة الرأس الأحمر جنوب شرق طوباس، وشرعت بتصوير منشآت وخيام المواطنين بالمنطقة، ما أثار الخوف لدى المواطنين من عمليات هدم في المستقبل، كما احتجزت قوات الاحتلال رئيس مجلس قروي عاطوف احمد اشتية.