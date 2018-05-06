مداهمة مركز دروس خصوصية لطلاب "طب القاهرة"

تلقى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا من السيد عطا، رئيس قطاع التعليم، حول نجاح لجنة الضبطية القضائية بالوزارة فى مداهمة أحد مراكز إعطاء الدروس الخصوصية لطلاب كلية الطب بجامعة القاهرة.



وذكر بيان صادر اليوم عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمى اليوم، أن التقرير أوضح أن لجنة الضبطية القضائية داهمت مقرا يسمى vip فى "109 شارع المنيل بمصر القديمة".



وعثرت اللجنة على مدرس بكلية الطب جامعة القاهرة يعطى درسًا خصوصيًا لأكثر من 200 طالب.



وأضاف البيان أن الوزير قرر إحالة المدرس المذكور إلى رئيس جامعة القاهرة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما تمت مخاطبة محافظ القاهرة لإغلاق ذلك المقر لاستخدامه في إعطاء دروس خصوصية بالمخالفة للقانون.



ووجه الدكتور خالد عبدالغفار بضرورة تكثيف جهود لجنة الضبطية القضائية بالوزارة خلال الفترة المقبلة لمداهمة أى كيانات وهمية أو مقار تستخدم في إعطاء دروس خصوصية لطلاب الجامعات بالمخالفة للقانون.

