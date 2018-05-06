%63 ارتفاعًا فى مبيعات "ساسكو" خلال 3 أشهر

حققت أرباح شركة "ساسكو" السعودية لخدمات السيارات، ارتفاعًا ملحوظًا، في الربع الأول من العام الحالي لـ72% على أساس سنوي وصولًا إلى نحو 7.9 مليون ريال سعودي.



وارتفعت مبيعات الشركة في الفترة ذاتها بنحو 63% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي وصولًا لـ 460 مليون ريال.



وأرجعت الشركة سبب ارتفاع أرباحها الفصلية إلى ارتفاع صافي المبيعات نتيجة افتتاح مواقع جديدة للشركة ما كان له الأثر الإيجابي في ارتفاع مجمل الدخل والربح التشغيلي، بالإضافة إلى انخفاض المصاريف.