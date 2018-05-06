عمومية "هيرمس" تجتمع اليوم للنظر فى توزيع أسهم مجانية

تعقد المجموعة المالية هيرمس القابضة، اليوم الأحد، اجتماع الجمعية العامة العادية للنظر في توزيع أسهم مجانية.



وستنظر الجمعية في تحويل 768.6 مليون جنيه من الاحتياطي القانوني إلى حساب زيادة رأس المال على أن يتم توزيعها كأسهم مجانية بواقع سهم واحد لكل 4 أسهم مع جبر الكسور لصالح صغار المساهمين.



وتناقش الجمعية تعديل المادتين 6-7 من النظام الأساسي للشركة، وفقا للزيادة المقترحة.



وقرر مجلس إدارة الشركة، بزيادة رأس المال المصدر إلى 3.8 مليار جنيه، عبر توزيع أسهم مجانية، بواقع سهم مجاني لكل 4 أسهم، ممولًا من الاحتياطي القانوني.



وحققت هيرمس أرباحًا مجمعة بلغت 1.25 مليار جنيه خلال العام المنتهي في ديسمبر 2017، مقابل أرباح بلغت 1.49 مليار جنيه في 2016، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.