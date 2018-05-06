مصرع 4 أشخاص بسبب الفيضانات فى دهوك بالعراق

أعلنت مديرية شرطة دهوك بالعراق مصرع 4 أشخاص بسبب الفيضانات التي اجتاحت المحافظة بسبب الأمطار الغزيرة.



وقال المتحدث باسم شرطة المحافظة هيمن سليمان، في بيان اليوم الأحد حسبما أفادت قناة (السومرية نيوز) العراقية، إن 4 أشخاص لقوا مصرعهم في دهوك جراء الفيضانات التي اجتاحت المحافظة أمس السبت، مشيرا إلى أن الفيضانات أدت إلى غرق أكثر من 30 سيارة.



وكان المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني في دهوك بيوار عبدالعزيز أعلن أن فيضانات قوية اجتاحت مركز دهوك والمناطق المحيطة بها.