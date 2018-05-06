جامعة دمنهور تكرم الفائز بجائزة بغداد الدولية

كرم الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور، اليوم الأحد، الدكتور عصام أمين، مدرس بقسم المحاسبة بكلية التجارة بجامعة دمنهور بإدارة الجامعة، لفوزه بجائزة بغداد الدولية ﻷفضل رسالة دكتوراه فى العلوم المحاسبية فى الوطن العربى لعام 2017 عن رسالة دكتوراه بعنوان «تصميم نموذج محاسبي لتقييم مخاطر الإئتمان باستخدام الشبكات العصبية، الجينات الوراثية والاستدلال المبنى على الحالات السابقة: دراسة تطبيقية»، من كلية التجارة بجامعة دمنهور، على مستوى جميع الجامعات المصرية والعربية.



كما حصل الفائز على جائزة مالية قدرها 10 آلاف دولار من نقابة المحاسبين والمدققين في بغداد بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية.



وأعرب رئيس الجامعة عن فخره لوصول الجامعة للمستوى المتميز دوليًا، وأن الجامعة تعمل على توفير البيئة العلمية المناسبة التي يمكن أن تنمو فيها البحوث العلمية وتزدهر، فالبحث العلمي يعد إحدى أهم وظائف الجامعات الأساسية، فبدون بحث علمي تصبح الجامعة مجرد مدرسة تعليمية لعلوم ومعارف ينتجها الآخرون، وليس مركزًا للإبداع العلمي وإنماء المعرفة وإثرائها ونشرها والسعي لتوظيفها لحل المشكلات المختلفة التي يواجهها المجتمع، تعد البحوث الجامعية التي تنجزها الجامعات أحد أهم مؤشرات الجودة والتمييز في سلم تصنيف الجامعات محليًا وإقليميًا ودوليًا.



يذكر أن الأمانة الفنية للجائزة قد تلقت في دورتها الثانية 38 رسالة دكتوراه في العلوم المحاسبية من ثمان دول عربية هي: مصر، الجزائر، الأردن، العراق، فلسطين، اليمن، لبنان، سوريا، إضافة إلى إطلاق جائزة بغداد الدولية لأفضل رسالة دكتوراه في العلوم المحاسبية، بهدف تشجيع الباحثين العرب على بناء نماذج ورصد تجارب محاسبية عربية، من قبل نقابة المحاسبين والمدققين، بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية.