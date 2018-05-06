مصرع 23 عاملا فى انهيار منجمين للفحم بباكستان

لقي 23 شخصا مصرعهم إثر انهيار منجمين للفحم بالقرب من مدينة «كويتا» الباكستانية.



ونقلت قناة (جيو) نيوز الباكستانية اليوم الأحد عن مفوض إدارة «كويتا» جواد شهواني قوله إن الانفجار الأول الذي نجم عن تراكم غاز الميثان أدى إلى مصرع 16 عاملا وإصابة 9 آخرين من بينهم اثنان فى حالة خطيرة.



وذكرت القناة أن انهيارًا ثانيًا في منجم آخر للفحم يقع بالقرب من المدينة نفسها أسفر عن مصرع 7 عمال.



وكان 43 شخصا لقوا مصرعهم فى حادث مماثل، إثر انهيار منجم للفحم فى شهر مارس 2011 فى إقليم بلوشستان الباكستانى.