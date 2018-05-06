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اقتصاد
الأحد 06/مايو/2018 - 09:25 ص

4.73 % ارتفاعًا فى أرباح «السعودى للاستثمار»

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الدستور
dostor.org/2158077

ارتفعت أرباح البنك السعودي للاستثمار، إلى 361.2 مليون ريال بنهاية الربع الأول 2018 بنسبة 4.73 %، مقارنة بـ344.9 مليون ريال بالربع المماثل من العام الماضي.

وقال البنك إن سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي، مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 9.8% وذلك نتيجة الارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة، ودخل أتعاب خدمات بنكية، قابله بشكل رئيسي انخفاض في مكاسب استثمارات.

من جانب آخر ارتفعت مصاريف العمليات بنسبة 15.1% نتجت بشكل رئيسي من الارتفاع في مخصصات خسائر الائتمان وإيجار ومصاريف مبان، قابله انخفاض في مصاريف عمومية وإدارية أخرى.

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