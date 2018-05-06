دراسة تحذر: مشروبات الطاقة تقود إلى الإدمان

كشفت نتائج دراسة جديدة أن استهلاك الشباب في عُمر الـ 20 مشروبات الطاقة بانتظام يجعلهم أكثر عُرضة لتعاطي المخدرات لاحقا، وتكتسب مشروبات الطاقة شعبية متزايدة على نحو منتظم بين الجيل الشاب الذي يقع سنه بين 18 و34 سنة.



وحذّرت الدراسة، التي أُجريت في جامعة ميرلاند، من الصلة بين تناول مشروبات الطاقة وبين تعاطي المواد المخدرة.



ولا توجد إلا دراسات قليلة عن تأثير مشروبات الطاقة، ولم تُصدر إدارة الأدوية والأغذية الأميركية أي توصيات أو توجيه بخصوص استهلاك هذه النوعية من المشروبات تتعلق بآثارها على الصحة.



ونُشرت نتائج الدراسة في دورية «الكحول والمخدرات»، وتعتبر الأولى من نوعها التي تربط بين مشروبات الطاقة والإدمان.



واعتمدت أبحاث الدراسة على بيانات 1099 شخصا أعمارهم بين 21 و25 سنة، وأوصت النتائج بتحذير الشباب من مخاطر استهلاك مشروبات الطاقة بانتظام.