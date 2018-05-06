تناوَل "الجوز".. مُفيد للقلب ويقى من السرطان

ذكرت دراسة طبية أن تناول المكسرات، خاصة الجوز (عين الجمل) قد يكون له تأثير مفيد على تركيبة بكتيريا الأمعاء، وبالتالى يمكن أن يُحسن صحة القلب والأيض فى الجهاز الهضمى.



وتبين أن الأنظمة الغذائية الغنية بالمكسرات، مثل الجوز، تلعب دورا فى تعزيز صحة القلب والحد من سرطان القولون والمستقيم.



ووفقا للدراسة الجديدة التى أجريت فى جامعة (إلينوى) الأمريكية فإن الطريقة التى يؤثر بها تناول الجوز على الميكروبات فى الأمعاء، أي جمع تريليونات الميكروبات أو البكتيريا فى الجهاز الهضمى، قد تكون وراء بعض الفوائد الصحية.



وتعمل الألياف الغذائية كمصدر غذائى لجراثيم الأمعاء، مما يساعد البكتيريا على القيام بوظائفها.

وتعتبر الخضراوات والفاكهة والحبوب الكاملة والمكسرات والبقول مصادر نباتية هامة غنية بالألياف الغذائية تساعد فى تعزيز مجموعة متنوعة من الميكروبات المعوية، والتى بدورها تساعد فى دعم الصحة.



وأظهرت نتائج الدراسة، التى نشرت فى مجلة (التغذية اليومية)، أن تناول "الجوز" لم يؤثر فقط على ميكروبات الأمعاء والأحماض الثانوية المشتقة من الميكروبات، ولكن أيضا على خفض مستويات الكوليسترول منخفض الكثافة لدى البالغين المشاركين فى الدراسة، وهو ما يمثل أخبارا سارة لمرضى أمراض القلب والمشكلات الأيضية وصحة الجهاز الهضمى.



وقالت الدكتورة هانا هولشر أستاذ التغذية فى جامعة (إلينوي) الأمريكية "وجدنا أنه عند استهلاك الجوز، فإنه يزيد من الميكروبات المفيدة التى تعمل على إنتاج مستقبلات مفيدة لصحة القولون؛ لذلك فإن تفاعل الجوز مع الميكروبيوم يساعد على إنتاج بعض هذه التأثيرات الصحية".